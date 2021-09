– To jest nieprawda oczywiście. My chcemy w dużych mieć od 6 do 9 tys. MW, to by znaczyło, że trzeba by w Polsce postawić 20–30 takich małych reaktorów, czyli dwa lub więcej w każdym województwie. Każdy z takich małych reaktorów musi spełnić wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa i inne (np. dotyczące rozbudowy sieci – red.) – mówił DGP pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który nadzoruje rządowy projekt jądrowy. Jego zdaniem duży atom nie wyklucza małego, który może w przyszłości odpowiedzieć na potrzeby przemysłowe firm lub stanowić dla nich źródło własnej zielonej energii. W tym kontekście przypomniał o projekcie budowy w Świerku, we współpracy z Japonią, doświadczalnego małego reaktora wysokotemperaturowego HTR.