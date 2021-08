Ogólny zarys planowanych zmian określiła przyjęta w zeszłym roku unijna strategia metanowa. Mówi ona m.in. o poprawie precyzji pomiarów i raportowania dotyczącego najważniejszych źródeł emisji gazu, zapewnieniu skutecznego ich ograniczenia na terenie UE oraz redukcji emisji związanych z energią pochodzącą z importu. Zapytana o szczegóły planów KE rzeczniczka prasowa Komisji zapowiada, że zmiany, których szczegóły poznamy w IV kwartale br., nałożą na europejskie firmy energetyczne obowiązek mierzenia, raportowania, weryfikowania oraz stopniowego ograniczania śladu metanowego. Przepisy mają odnosić się zarówno do intencjonalnego „upuszczania” metanu, jak i do niekontrolowanych wycieków gazu, zmierzając do poprawy zdolności wykrywania i naprawy nieszczelnych instalacji. Dodatkowo Bruksela ma postarać się o dostęp do dokładniejszych informacji o pozaunijnych emisjach powiązanych z energią wykorzystywaną przez Europejczyków i wprowadzić rozwiązania zachęcające do ich ograniczania przez „dostawców energii z paliw kopalnych”. To właśnie poza granicami UE importowane surowce i paliwa kopalne pozostawiają największy metanowy ślad. Według różnych szacunków poza UE dochodzi do od 75 do niemal 90 proc. emisji metanu związanych z wykorzystywanym przez Stary Kontynent gazem ziemnym.