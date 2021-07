Oficjalnie nikt z polskiego rządu do oświadczenia rzecznika Zygmunta Solorza nie chciał się odnieść. – To inicjatywa prywatna, Polska nie ma zamiaru kupować tego prądu. Nie po to mówimy o niezależności energetycznej – wskazują zaś nieoficjalnie polskie źródła rządowe. Według informacji DGP w kwietniu do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) wpłynęła prośba o nawiązanie dialogu w sprawie „przyłączenia źródła spoza terytorium Polski”, a w maju PSE odmówił. Zapytaliśmy rzecznika Grupy Polsat Tomasza Matwiejczuka o to, czy spółka Solorza wysyłała takie pytanie w sprawie możliwości przyłączenia elektrowni w Kaliningradzie do polskiego systemu, a także o to, czy Zygmunt Solorz rozmawiał o swoim pomyśle z przedstawicielami polskiego rządu. – To, co mogliśmy przekazać, przedstawiliśmy w oświadczeniu – odpowiedział DGP Matwiejczuk.