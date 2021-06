Najważniejszą dobrą informacją była finalizacja sprzedaży huty Częstochowa. Syndyk poinformował pod koniec maja, że otrzymał od grupy Liberty 190 mln zł na zakup kombinatu. Daje to nadzieję na wznowienie prac na pełnych obrotach i przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. ‒ Huta przez kilka ostatnich lat była eksploatowana bez długoterminowej wizji. Robiono tylko to, co konieczne. Wejście nowej firmy na polski rynek to szansa na wyjście z impasu. Klienci muszą mieć pewność, że jeśli zamówią produkt na konkretny termin, to otrzymają go o czasie. Wcześniej nie mieli takiego przekonania – opowiada Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH).