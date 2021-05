W poniedziałek po południu rynek zelektryzowała informacja o wyłączeniu 3,6 GW mocy z systemu, czyli 10 z 11 bloków należącej do PGE elektrowni. Zapewnia ona 20 proc. potrzebnego w kraju prądu. Wkrótce okazało się, że miało to związek z zakłóceniem pracy należącej do PSE stacji elektroenergetycznej Rogowiec, do której bloki te są przyłączone. Na szczęście awarię już po pół godzinie udało się usunąć, nie trzeba było odcinać odbiorców od prądu, m.in. dzięki międzyoperatorskiemu importowi z Czech, Słowacji i Niemiec. Wspomagają się nim w razie awarii operatorzy systemów elektroenergetycznych. Import energii odbywa się też w ramach transakcji handlowych zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii i tak było w czasie tej awarii. Ceny energii na rynku bilansującym w ciągu kilku godzin skoczyły z ok. 280 zł za MWh do niemal 1500 zł za MWh.