Do najbardziej perspektywicznych pod względem wpływu na zatrudnienie są zaliczane te w ekologiczne budownictwo i termomodernizacja budynków. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej tu każdy zainwestowany milion dolarów przekłada się na powstanie średnio ok. 15 nowych miejsc pracy. W energetyce słonecznej milion inwestycji daje pracę przeciętnie ok. 12 osobom, a w miejskim transporcie publicznym – 11. Niewiele gorzej jest pod tym względem w branży biopaliwowej czy recyklingu. Dla porównania, inwestycje w konwencjonalne źródła energii to ok. 5,5 nowego miejsca pracy na zainwestowany milion w przypadku węgla i ok. 4,5 w przypadku gazu ziemnego. W energetyce wodnej, wiatrowej i jądrowej milion dolarów daje przeciętnie mniej niż dwa miejsca pracy.