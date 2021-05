– Na tym przejęciu nikt nie straci, a zyskają wszyscy – zapewniał prezes Orlenu Daniel Obajtek. – Wydaje się, że to dobre rozwiązanie – mówi DGP Andrzej Madała z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Prawnik ocenia, że zwiększenie udziałów w nowym Orlenie jest korzystne dla bezpieczeństwa państwa, bo ograniczy ryzyko wrogiego przejęcia spółki. Jego zdaniem także z punktu widzenia akcjonariuszy model ten powinien być oceniony pozytywnie, skoro otrzymają akcje spółki przejmującej, której zakres działalności i stan aktywów się zwiększą. Z kolei Michał Kozak z Trigon DM zwrócił uwagę, że po ogłoszeniu modelu transakcji akcje Lotosu spadały, bo rynek miał nadzieję, że przejęcie gdańskiej spółki choć częściowo odbędzie się w sposób gotówkowy poprzez wezwanie do sprzedaży akcji i że akcjonariusze na tym zarobią. – Pozostaje pytanie o parytet i kształtowanie się kursu w kolejnych miesiącach – wskazał.

Pytanie, czy na megafuzji skorzystają też paliwa. Nierzadko przejęcia prowadzą do budowy monopoli. Dlatego Komisja Europejska nakazała Orlenowi zbycie 30 proc. gdańskiej rafinerii Lotosu i 80 proc. jej stacji. – Do tej pory między Orlenem a Lotosem mieliśmy pewną konkurencję na polskim rynku. Jednak oba te podmioty i tak były kontrolowane przez Skarb Państwa. To, że jeden przejmuje drugi, nie musi automatycznie oznaczać negatywnych skutków dla konsumentów – mówi Madała. Tłumaczy, że dzięki fuzji i wynikających z niej synergiom koncern może obniżyć koszty, co może mieć przełożenie na ceny detaliczne.

W wyniku połączenia ma powstać grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł. „Pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów” – wskazuje Orlen. Zdaniem spółki jeden silny podmiot będzie mógł skuteczniej działać w obliczu transformacji energetycznej i zaostrzającej się konkurencji. W tym kontekście spółka powołuje się na inwestycje takich europejskich konkurentów jak BP, Repsol, Shell czy Total, którzy w tym roku planują przeznaczyć na odnawialne źródła energii od kilkuset milionów do nawet 2 mld euro.

Prezes Orlenu liczy na zmianę ustawy o ofercie publicznej tak, by ogłoszenie wezwania akcjonariusza było obowiązkowe przy przekroczeniu progu 50 proc. akcji (obecne progi to 33 i 66 proc.). – W wyniku połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG udział Skarbu Państwa w Orlenie wzrośnie do 50 proc. z obecnych 27 proc. Liczę, że w efekcie zmian przepisów nie będzie to wymagało ogłoszenia przez Skarb Państwa wezwania do 66 proc., tylko do 50 proc. – mówił Daniel Obajtek cytowany przez PAP Biznes.