Gminy, chcące uelastycznić zasadę 10H, będą jednak musiały organizować dodatkowe dyskusje publiczne z udziałem zainteresowanych mieszkańców. Wydłużone będą też terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko . Wpływ na takie inwestycje będą też miały sąsiednie gminy, na które rozciąga się ich oddziaływanie.

– Bardzo nas cieszy, że projekt ustawy, zapowiadany od zeszłego roku, w końcu się zmaterializował. Kierunkowo pozytywnie oceniamy tę propozycję – mówi DGP Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Przyznaje, że regulacja ta na pewno nie będzie pełnym otwarciem – czyli całkowitym zniesieniem zasady 10H – którego branża by sobie życzyła. – Jest to jednak zdecydowanie krok w dobrą stronę – ocenia.

– Najbardziej niepokoi nas wydłużony proces administracyjny. Nie sprzeciwiamy się wprowadzeniu obowiązkowych konsultacji, ale naszym zdaniem warto w zamian zwiększyć tempo procedowania innych elementów procesu inwestycyjnego, np. dotyczących przyłączeń czy wydawania pozwoleń na budowę – wskazuje Gajowiecki. I postuluje uproszczenie wszystkich procedur administracyjnych, które przyspieszą uzyskiwanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji. Jak zapowiada, PSEW w toku konsultacji dostarczy do resortu pełne stanowisko wobec konkretnych przepisów.

Także mecenas Katarzyna Barańska, partner w Kancelarii Kochański i Partnerzy, uważa, że próba łagodzenia zapisów ustawy odległościowej jest co do zasady słuszna. Podobnie jak Janusz Gajowiecki obawia się jednak wydłużenia procedur. – Dobrze, że to samorządy będą mogły decydować o dalszych kierunkach swojego rozwoju i inwestycjach, zmniejszając odległość 10H tam, gdzie to możliwe i lokalnie potrzebne – mówi DGP. Dodaje jednak, że w praktyce obawy inwestorów może budzić zdecydowane wydłużenie procedur przyjmowania lub zmiany planu. Już obecnie, według niej, procedura ta jest bardzo długa – przyjmowanie planu miejscowego przez gminy średnio trwa ok. 1,5 roku bez uwag i z jednym wyłożeniem publicznym. – Tu konsultacje mogą znacznie wydłużyć ten okres, tym bardziej że dyskusje będą prowadzone nie tylko z mieszkańcami, ale także z gminami sąsiednimi – przewiduje mec. Barańska.