Jednym z obszarów, który dynamicznie dostosowuje się do zmian, jest faktoring – narzędzie, które dla wielu przedsiębiorstw stało się podstawowym sposobem na zapewnienie płynności finansowej. Jak cyfryzacja wpływa na jego funkcjonowanie, dostępność i efektywność? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, zwłaszcza dla sektora MŚP.

Nowoczesny faktoring: szybciej, prościej, efektywniej

Jeszcze kilkanaście lat temu faktoring był zarezerwowany głównie dla dużych korporacji i obsługiwany głównie przez banki. Proces weryfikacji dokumentów, analiza ryzyka i kontakt z kontrahentem wymagały dużego zaangażowania operacyjnego i wiązały się z licznymi formalnościami. Dla mniejszych firm oznaczało to barierę nie do przejścia. Jednak postęp technologiczny, rosnąca liczba fintechów i zmiany w modelach biznesowych sprawiły, że faktoring przeszedł radykalną metamorfozę.

Dzięki cyfryzacji usługa faktoringu stała się znacznie bardziej dostępna, zwłaszcza dla mikro, małych i średnich firm. Faktorzy tacy jak eFaktor.com.pl udostępniają platformy online, gdzie proces zgłaszania faktur, weryfikacji kontrahentów i wypłaty środków może zająć zaledwie kilka godzin. Wiele firm uzyskuje decyzję finansową jeszcze tego samego dnia roboczego.

Klient loguje się do systemu, dodaje fakturę, a automatyczne analizie poddawana jest sytuacja finansowa kontrahenta, która jest kluczowa przy przyznaniu finansowania. Zdarza się, że po analizie faktor prosi o jeden-dwa dodatkowe dokumenty, ale to nie oznacza, że musisz szykować długie formularze, stosy dokumentów czy szykować się na osobiste spotkania. Faktoring przestał być elitarny. Stał się codziennym narzędziem tysięcy firm z sektora MŚP, które chcą zarządzać swoją płynnością w nowoczesny sposób.

Dzięki procesowi online analitycy działają szybciej

Nowoczesny faktoring to nie tylko szybkość, ale też inteligentna analiza danych. Firmy faktoringowe, takie jak eFaktor, dzięki skróceniu procesu dostarczania dokumentów online mogą szybko zanalizować dane z baz gospodarczych (np. KRD, BIG InfoMonitor, Dun & Bradstreet) oraz historię płatności, branżę i wielkość kontrahenta.

Eksperci faktoringowi dzięki przyspieszonemu procesowi mogą szybko ocenić np. opóźnienia płatnicze charakterystycznych dla danej branży czy typowych anomalii w danych. Dla klienta oznacza to ekspresową decyzję, często nawet w ciągu godziny od zgłoszenia faktury.

Co istotne, oceniana jest nie tylko zdolność płatniczą kontrahenta, ale też jego reputacja handlowa. Taki poziom analizy predykcyjnej czyni faktoring dostępniejszym dla firm, które nie spełniają klasycznych wymogów kredytowych – ze względu na krótki staż działalności, brak zabezpieczeń czy działanie w sektorze postrzeganym jako „ryzykowny”, np. transport.

Jak zauważa Dyrektor ds. Sprzedaży z eFaktor, Mateusz Skowronek:

Faktoring opiera się na realnych wpływach, nie na obietnicach przyszłych zysków. Dlatego możemy finansować tych, których banki często pomijają – małe firmy rodzinne, startupy, freelancerów B2B. Weryfikujemy przede wszystkim kontrahenta, nie samego klienta – to fundament naszego podejścia.

Bezpieczeństwo danych i cyberochrona w cyfrowym faktoringu

Wraz z rozwojem technologii rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa, szczególnie w branży usług finansowych, gdzie każda luka w systemie może prowadzić do poważnych konsekwencji – zarówno dla instytucji finansującej, jak i jej klientów. Nowoczesne firmy faktoringowe inwestują dziś nie tylko w zabezpieczenia infrastrukturalne, ale również w edukację użytkowników oraz narzędzia wczesnego wykrywania zagrożeń.

Dlatego też polscy faktorzy mają obowiązek korzystania z certyfikowanych centrów danych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Systemy IT są regularnie poddawane testom penetracyjnym oraz audytom bezpieczeństwa realizowanym przez niezależnych ekspertów. Dodatkowo wszystkie dane klientów – w tym pliki JPK oraz dane bankowe – są przechowywane są w środowisku spełniającym rygorystyczne wymogi RODO.

Dzięki tym działaniom klienci mogą mieć pewność, że ich informacje finansowe są nie tylko przetwarzane w sposób zgodny z prawem, ale przede wszystkim chronione na najwyższym możliwym poziomie technologicznym i proceduralnym.

Jeżeli wydaje Ci się, że faktor, z którego chcesz skorzystać nie spełnia powyższych wymogów, zacznij szukać nowego.

Sztuczna inteligencja i predykcja cash flow

Coraz więcej firm faktoringowych eksperymentuje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do przewidywania potrzeb finansowych klientów. Analiza cash flow, sezonowości, zmian w cyklach płatności czy nowych kontraktów pozwala na oferowanie personalizowanych limitów faktoringowych. Predykcyjny faktoring może stać się kolejnym etapem rozwoju rynku – klient nie tylko finansuje faktury, ale otrzymuje także sugestie, kiedy najlepiej uruchomić finansowanie. Przykładowo, algorytm może zasugerować zwiększenie limitu na okres listopad–grudzień, jeśli na podstawie danych z ostatnich 3 lat firma notowała wtedy znaczący wzrost sprzedaży i opóźnione wpływy od kluczowych kontrahentów.

Na koniec warto jednak, aby wyniki sporządzone przez AI zostały sprawdzone przez człowieka. Sztuczna Inteligencja ułatwia i przyspiesza wiele procesów, ale oddanie jej całkowitej kontroli może prowadzić do kosztownych błędów. Zwróć uwagę na to, czy faktor, z którego chcesz skorzystać oddaje całkowicie kontrolę Sztucznej Inteligencji.

Faktoring jako element strategii ESG i paperless

Cyfryzacja usług finansowych ma nie tylko aspekt ekonomiczny, ale także środowiskowy. Faktoring online to mniej papieru, mniej transportu dokumentów, mniejsze zużycie zasobów biurowych i ograniczenie emisji związanej z tradycyjnym obiegiem faktur. Zmniejszenie konieczności drukowania, wysyłki kurierem i archiwizacji fizycznych dokumentów to konkretne działania, które przekładają się na ślad węglowy firmy.

Dla firm wdrażających strategie ESG, korzystanie z e-faktoringu może być jednym z elementów odpowiedzialności środowiskowej, ale także społecznej i ładu korporacyjnego. Przejście na paperless to nie tylko wygoda i nowoczesność, ale też realny wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, takich jak odpowiedzialna konsumpcja zasobów czy działania na rzecz klimatu. Dodatkowo, platformy takie jak eFaktor umożliwiają pełny monitoring operacji w formie cyfrowej, co wspiera przejrzystość procesów.

Przyszłość faktoringu to cyfryzacja

Rynek faktoringu nie tylko nadąża za cyfrową rewolucją – on sam staje się jej istotnym uczestnikiem, aktywnie współtworząc nowe standardy finansowania przedsiębiorstw. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych technologii faktoring staje się nie tylko szybszy i bardziej dostępny, ale również bardziej inteligentny i dostosowany do realnych potrzeb biznesu.

Dla wielu firm z sektora MŚP faktoring to nie tylko źródło płynności w sytuacjach nagłych – to także narzędzie do planowania i stabilizacji finansowej w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Przedsiębiorcy coraz częściej traktują faktoring jako strategiczny element zarządzania kapitałem obrotowym, wspierający rozwój, inwestycje i odporność na wstrząsy rynkowe.