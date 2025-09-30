VELUX Polska jako pierwsza firma na rynku wprowadziła okna dachowe, tworząc zupełnie nową kategorię w branży budowlanej. Dzięki tej innowacji wielu przedsiębiorców zaczęło rozwijać swoją działalność: architekci uwzględniali nowe możliwości aranżacji poddaszy, dekarze zaczęli montować okna dachowe, a dealerzy je sprzedawać. To była prawdziwa rewolucja, która wniosła nową jakość do życia wielu użytkowników mieszkań i domów.

Po 35 latach obecności w Polsce działa aż pięć nowoczesnych fabryk Grupy VELUX i spółek siostrzanych. Zakłady zlokalizowane w Gnieźnie (dwa), Namysłowie, Wędkowych koło Tczewa oraz Starym Laskowcu koło Zambrowa, tworzą centrum produkcyjne odgrywające istotną rolę w skali całej działalności firmy. Ich poziom obrotów w 2023 r. przekroczył 2,7 mld zł, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w naszym kraju.

Tylko w latach 2022‒2023 firma zainwestowała w rozwój infrastruktury zakładów w Polsce i w nowoczesne technologie 235 mln zł, przede wszystkim w automatyzację produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej oraz redukcję emisji CO2. Grupa i jej spółki siostrzane mają w Polsce ponad 3500 pracowników, co stanowi aż jedną piątą zatrudnianych przez holding.

Oprócz tego VELUX współpracuje z ponad 2000 polskich dostawców, ok. 4000 firm wykonawczych oraz ok. 1000 partnerów handlowych i architektów. Poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz do powstawania i utrzymania tysięcy miejsc pracy w Polsce. Warto dodać, że polscy dostawcy rozwijają własną działalność eksportową, sprzedając surowce i komponenty wyprodukowane w Polsce do zakładów VELUX na całym świecie.

Duńska firma stała się integralną częścią polskiej gospodarki. Najlepiej obrazuje to jeszcze jeden fakt – jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2023 r., VELUX Polska i spółki siostrzane tylko z tytułu podatku CIT zasiliły budżet państwa kwotą 17,5 mln zł.

– Jesteśmy dumni, że nasza działalność w Polsce wspiera rozwój gospodarczy. Uważamy, że przejrzystość finansowa to podstawa odpowiedzialnej i właściwej kontrybucji w rozwój kraju, w którym prowadzi się działalność biznesową – podkreśla Przemysław Pokorski, dyrektor rynku VELUX Polska i Kraje Bałtyckie.

Na początku tego roku VELUX Polska otrzymał tytuł „Budowlana Firma 20-lecia” jako jeden z liderów rynku budowlanego, którzy od akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej znacząco przyczynili się do rozwoju nowoczesnego oraz konkurencyjnego rynku. Z kolei jesienią 2024 r. firmie przyznano tytuł „Lidera Rynku Stolarki 2024”. Dwunasty raz z rzędu uznano VELUX za lidera w segmencie okien dachowych.

Przedsiębiorstwo modelowe i odpowiedzialny biznes

Podstawą filozofii VELUX jest koncepcja przedsiębiorstwa modelowego – firmy, która tworzy produkty użyteczne, a jednocześnie traktuje pracowników i partnerów lepiej niż większość korporacji. To podejście, sformułowane jeszcze w latach 60., dziś nabiera szczególnego znaczenia i znajduje odzwierciedlenie w działaniach. Efekty potwierdzane są od lat w prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). W edycji 2024 opisano pięć inicjatyw firmy, które potwierdzają, że VELUX to nie tylko globalny producent rozwiązań dla budownictwa, ale także pracodawca, który konsekwentnie inwestuje w dobrostan i rozwój pracowników.

Jednym z projektów wyróżnionych w raporcie jest współpraca z organizacją Hidden Disabilities Sunflower, której celem jest zwiększanie świadomości niewidocznych niepełnosprawności. Pracownicy VELUX mogą nosić symbol słonecznika – zarówno jako osoby zmagające się z trudnościami zdrowotnymi, jak i wspierające kolegów oraz koleżanki w pracy. Firma rozwija także inicjatywy związane z neuroróżnorodnością, tworząc m.in. grupę „NeuroOryginalni” oraz przestrzeń do rozmów o doświadczeniach i potrzebach pracowników.

Firma regularnie organizuje też akcje profilaktyczne, jak choćby kampanie Pink October i Movember, w ramach których w zakładach pracy pojawiały się mobilne punkty badań. Z bezpłatnej oferty skorzystały setki pracowników. To tylko przykłady z wielu działań podejmowanych przez firmę na rzecz pracowników.

VELUX priorytetowo podchodzi również do bezpieczeństwa pracy. Obok przestrzegania norm i procedur ważną rolę odgrywa kształtowanie dobrych nawyków. Na przykład pracownicy zakładów produkcyjnych uczestniczyli w szkoleniach z bezpiecznej jazdy i parkowania, które mają zmniejszyć ryzyko wypadków. Jak podkreślają eksperci, praktyki opisywane w raporcie FOB odpowiadają na potrzeby pracowników i wyzwania współczesnego świata. W centrum uwagi firmy jest też rozwój kompetencji zatrudnionych.

– Nasze działania na rzecz komfortowych warunków pracy i rozwoju zespołu pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek – komentuje Przemysław Pokorski.

Działania ważne dla przyszłości całej UE

Strategiczne podejście firmy do rozwoju biznesu i jej priorytety dobrze współgrają z głównymi celami, jakie kształtuje Unia Europejska. Przypomnijmy, że priorytetem polskiej prezydencji w Radzie UE było wzmocnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, od energetycznego i gospodarczego, po żywnościowe i zdrowotne. Jednocześnie Unia nie rezygnuje z ambitnych celów klimatycznych, w tym redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r., łącząc transformację gospodarczą z troską o konkurencyjność. Kontynuacją takiego podejścia jest obecna prezydencja Danii.

Znaczenie tych działań podkreślono podczas zamkniętej debaty zorganizowanej przez Ambasadę Danii, Grupę VELUX i Think Tank Europe.

– Zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy idą w parze. Dania chce współpracować, by przyspieszyć zieloną transformację – mówił Jakob Henningsen, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Wyzwania ostatnich lat, jak wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny czy zmieniający się układ sił, pokazały, jak ważne jest uniezależnienie Europy od zewnętrznych źródeł i budowanie własnej przewagi technologicznej. Transformacja nie ogranicza się jednak do miksu energetycznego – konieczna jest elektryfikacja przemysłu, transportu i budownictwa oraz poprawa efektywności energetycznej. Szczególną rolę ma sektor budowlany, odpowiedzialny za 40 proc. zużycia energii i 38 proc. emisji CO2.

– Dekarbonizacja budownictwa wymaga zaangażowania wszystkich, od producentów po deweloperów i dostawców – podkreśla Przemysław Pokorski.

Zdrowe budynki i ich mieszkańcy

Cel UE na 2040 r. to wyzwanie, ale też szansa na stworzenie silniejszej, bardziej konkurencyjnej Europy. Ponad 30 mln Europejczyków mieszka w domach pozbawionych odpowiedniej ilości światła dziennego, a co czwarty obywatel UE spędza czas w budynku o bardzo niskiej jakości powietrza. Najnowszy „Barometr Zdrowych Budynków” (2024), opracowany przez Buildings Performance Institute Europe (BPIE) we współpracy z Grupą VELUX, wskazuje, że zdrowe i zrównoważone budynki powinny stać się jednym z filarów polityki klimatycznej i społecznej Europy. Raport definiuje zdrowy budynek jako ten, który wspiera dobre samopoczucie użytkowników, jest odporny na zmiany klimatu i projektowany z myślą o człowieku.

VELUX od lat angażuje się w upowszechnianie wiedzy o wpływie architektury na zdrowie i jakość życia.

Tworzenie „Barometru” wpisuje się w realizację koncepcji Build for Life, zakładającej tworzenie zdrowych budynków opierających się na nowoczesnych technologiach.

– Oddając w ręce branży narzędzie, które pokazuje konkretne kierunki działań, chcemy udowodnić, że możliwe jest tworzenie budynków zdrowych, zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu – mówi Przemysław Pokorski. Zdaniem ekspertów inwestowanie w zdrowe budynki to „potrójne zwycięstwo”: poprawa jakości życia, wsparcie gospodarki i mniejsze obciążenie dla środowiska. Tylko lepiej zaprojektowane miejsca pracy mogłyby przynieść europejskiej gospodarce dodatkowe 40 mld euro rocznie dzięki większej wydajności i mniejszej absencji pracowników.

VELUX Polska od samego początku konsekwentnie kształtuje rynek i trendy w kategorii poddaszy użytkowych, akcentując przy tym znaczenie energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. W latach 90., gdy poddasza postrzegano głównie jako niewykorzystaną przestrzeń, rozwój przez markę rynku okien dachowych pokazał, że mogą one przekształcić poddasze w jasne i przewiewne wnętrza. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, VELUX wyznaczył nowe standardy i trendy, które stały się inspiracją dla branży.

Globalny lider działa lokalnie Grupa VELUX chętnie angażuje się w działania lokalne wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność biznesową. Na przykład w Gnieźnie włączyła się latem w wyjątkowy jubileusz Tysiąclecia Korony Królewskiej. Grupa to największy pracodawca w regionie (zatrudnia w Gnieźnie ponad 700 osób) i stały partner wydarzeń społeczno-kulturalnych w pierwszej stolicy Polski. – To dla nas ogromna przyjemność wspierać tak ważne wydarzenie i współtworzyć lokalną tożsamość historyczną – podkreśla Robert Purol, dyrektor generalny fabryk VELUX w Gnieźnie. Od lat wspierają one również m.in. Bieg Europejski, lokalne inicjatywy sportowe i edukacyjne, a dzięki fundacjom powiązanym z Grupą – finansują projekty społeczne realizowane przez szkoły, kluby i organizacje pozarządowe.

Przykład innowacji w Polsce Jesienią minionego roku fabryka VELUX w Namysłowie znalazła się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „The Best of Industry 4.0”, w kategorii „zakład produkcyjny”. Odzwierciedla to rewolucję technologiczną, jaką firma konsekwentnie wprowadza w produkcji okien dachowych. Tytuł przyznano za działania w zakresie kompleksowej automatyzacji i digitalizacji procesów produkcyjnych, wdrożenie systemów pomiarowych, raportowania i zarządzania mediami w czasie rzeczywistym, a także integrację danych pochodzących z maszyn, robotów. Jak mówi Bartłomiej Rozpęda, dyrektor zakładu w Namysłowie, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, optymalizacja dystrybucji i szczegółowe zarządzanie danymi prowadzą do obniżenia kosztów, poprawy jakości, skrócenia czasu realizacji, ale przede wszystkim – do lepszych warunków pracy. Zakład w Namysłowie od ponad dwóch dekad rozwija się w obszarach automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, analizy danych i ergonomii pracy. Podobne innowacje wdrażane są w pozostałych zakładach Grupy w Polsce. VELUX wypracowuje spójny ekosystem technologiczny, w którym narzędzia, maszyny i systemy IT ze sobą współdziałają, stając się wzorem dla całego przemysłu.

