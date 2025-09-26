BAT zaprezentował w Polce podgrzewacz do tytoniu najnowszej generacji

BAT jest obecny w Polsce od 1991 r. i działa w modelu „pełnego łańcucha”, od produkcji (fabryka papierosów w Augustowie), przez dystrybucję (British American Tobacco Polska Trading w Warszawie), po rozwój produktów bezdymnych oraz zaplecze usług wspólnych (BAT DBS Poland w stołecznym parku biurowym The Park). W 2015 r. koncern wszedł w segment e-papierosów kupując CHIC Group, właściciela sieci eSmoking World z własną fabryką liquidów i centrum R&D. Przejęcie to umocniło polskie operacje BAT w nowych kategoriach produktów nikotynowych.

Cel: świat wolny od dymu

Najnowszym wydarzeniem w Polsce jest premiera glo Hilo, podczas The Circle zorganizowanego w Zamku Ujazdowskim. Towarzyszyło jej multimedialne show, interaktywne instalacje oraz immersyjne strefy doświadczeń.

Wprowadzenie glo Hilo wpisuje się w globalną strategię BAT „A Better Tomorrow/A Smokeless” World, której celem jest ograniczenie roli tradycyjnych papierosów i rozwój kategorii potencjalnie mniej szkodliwych produktów.

– Premiera glo Hilo w Polsce to dowód na to, że konsekwentnie realizujemy naszą wizję transformacji w kierunku świata wolnego od dymu. Inwestujemy w innowacje, technologie i odpowiedzialny rozwój, a Polska odgrywa w tym procesie wyjątkowo ważną rolę – powiedział Blagoje Jovanovic, dyrektor generalny BAT Polska.

Nowe glo Hilo ma podwójny systemem TurboStart, łączący podczerwień i grzanie rezystancyjne, który rozgrzewa wkład do ok. 370 st. C w mniej niż 10 sekund, czyli w rekordowym dla urządzeń glo tempie. Wersja Hilo Plus jest wzbogacona w elegancką, ergonomiczną obudowę. Ekran EasyView pokazuje poziom baterii, wybrany tryb i czas sesji, do tego dochodzi personalizacja (regulacja trybu), blokada ekranu oraz funkcja „Znajdź moje glo” w aplikacji myglo. Z urządzenia można korzystać także podczas ładowania.

Równolegle debiutują wkłady virto, stworzone specjalnie dla Hilo, z liści tytoniu, o konstrukcji mającej zapewnić równomierne przenoszenie ciepła i stały przepływ powietrza, z technologią StickSeal™ ułatwiającą utrzymanie czystości podgrzewacza oraz w kilku wariantach smakowych.

Rynek wyrobów nowatorskich (HTP) w Polsce dynamicznie rośnie, zwiększył się z 0,3 proc. udziału w całym rynku wyrobów tytoniowych w 2017 r. do 16,9 proc. w 2023 r. Towarzyszy temu spadek udział tradycyjnych papierosów.

Inwestycje i nowe kompetencje

– Polska to dla BAT strategiczny rynek, a także miejsce, w którym rozwijamy kompetencje przyszłości. Nasze inwestycje w produkcję, innowacje i ludzi potwierdzają, że jesteśmy zaangażowani w długofalowy rozwój i wnoszenie wartości do gospodarki – powiedział Blagoje Jovanovic, dodając, iż w Polsce zatrudnionych jest kilka tysięcy osób, rozwijających nowe kompetencje w obszarach digital, technologii i badań.

Fabryka w Augustowie należy do największych zakładów produkcyjnych BAT na świecie, w 2017 r. koncern zainwestował w powiększenie jej mocy wytwórczych. BAT rozwija w Polsce też zaplecze usług wspólnych. Warszawski „WOW!Hub” uruchomiony w 2023 r. obsługuje m.in. procesy technologiczne i back-office na rzecz regionu.