Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne.

Ekspansja i inwestycje

Decyzja DHL potwierdza konsekwentne zaangażowanie firmy w rozwój infrastruktury dostaw w Polsce i wsparcie sprzedawców większą elastycznością usług kurierskich out-of-home (OOH). Dzięki pełnej kontroli nad spółką APM Solutions, DHL przyspieszy rozwijanie sieci automatów paczkowych DHL Box 24/7. Do końca przyszłego roku, firma planuje mieć ich 10 000. Dzięki temu zapewni niezawodną i wygodną alternatywę rynkową do odbioru paczek dla sprzedawców oraz konsumentów.

/> />

"Ta transakcja to kamień milowy na naszej drodze do bycia wiodącym dostawcą usług logistycznych dla rynku e-commerce w Polsce" - powiedział Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce. "Przejmując pełną kontrolę nad APM Solutions, będziemy jeszcze szybciej reagować na potrzeby rynku, dając sprzedawcom i konsumentom realny wybór oraz oferując innowacyjne, niezawodne usługi." - dodał Ciano.

Inwestycje w Polsce są częścią szerszej, europejskiej strategii DHL. W ciągu ostatnich trzech lat firma inwestowała w naszym kraju średnio 235 milionów euro rocznie. Na rozwój w Europie przeznaczy ok. 1 mld euro w ciągu pięciu lat. Dzięki tym nakładom, DHL rozwinie swoją sieć automatów paczkowych na takich rynkach jak Wielka Brytania, Włochy, kraje Beneluksu, Turcja i Czechy.

Rozwój sieci automatów paczkowych

„Tak dynamiczny rozwój naszej sieci automatów paczkowych w Polsce nie byłby możliwy bez determinacji naszych pracowników oraz sprawdzonego partnera. Teraz nadszedł czas, by postawić następny krok w realizacji naszej strategii, opartej na dostarczaniu prostych i wygodnych rozwiązań dla naszych klientów” – tłumaczy Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

Przejęcie udziałów w APM Solutions to naturalna ewolucja współpracy z Cainiao, które odegrało kluczową rolę w początkowej fazie tworzenia sieci automatów DHL w Polsce. Jako ceniony, wieloletni partner oraz klient, Cainiao będzie w dalszym ciągu rozwijać swoją międzynarodową sieć dystrybucyjną, aby obsługiwać rynki światowe, w tym Polskę, a DHL liczy na dalszą, owocną współpracę.

Strategia DHL eCommerce opiera się na dostarczaniu niezawodnych, przystępnych cenowo i zrównoważonych rozwiązań logistycznych. Dzięki przejęciu APM Solutions firma może przyspieszyć innowacje, wzmocnić zaangażowanie klientów i inwestować w długoterminowy rozwój w Polsce i poza nią.