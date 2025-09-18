Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2025 r. wyniosło 8 769,08 zł, co oznacza wzrost 7,1 proc. w ujęciu rocznym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści Banku Pekao zwrócili uwagę, że to już drugi miesiąc z rzędu, kiedy dane o płacach okazują się słabsze od prognoz.

„Hamujący wzrost płac daje asumpt do rozważenia przez RPP obniżki stóp procentowych już na październikowym posiedzeniu. Rada wielokrotnie podkreślała w ostatnim czasie, że największym zmartwieniem/ryzykiem, które nie pozwalają na szybsze obniżki stóp, są podwyższona dynamika płac i inflacji bazowej. Obie kategorie są ze sobą powiązane – to właśnie wysokie koszty pracy w sektorach usługowych w dużej mierze odpowiadają za utrzymywanie się inflacji bazowej na podwyższonym poziomie. Coraz niższy wzrost płac powinien więc przełożyć się na dalsze spadki inflacji bazowej. Impet wynagrodzeń cały czas idzie w dół osiągając obecnie poziomy, które widzieliśmy ostatnio na początku 2021 r.” – wskazali w komentarzu ekonomiści.

Przypomnieli, że bardzo zaawansowany jest także proces legislacyjny dotyczący przedłużenia mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych w IV kwartale. Ustawa została przyjęta przez Senat i teraz czeka na podpis prezydenta. Wyjaśnili, że kwestia cen energii dla gospodarstw domowych budziła obawy Rady Polityki Pieniężnej.

„(…) wzrosło prawdopodobieństwo, że Rada nie będzie czekać na listopadową projekcję inflacji i zdecyduje się na obniżkę stóp już w październiku – o kolejne 25 pb” – przekazali.

Dodali także, że realny wzrost wynagrodzeń znowu się obniżył, ale „pozostaje solidny”, bo wynosi nieco ponad 4 proc. w ujęciu rocznym. Ocenili, że w efekcie, mimo słabszej dynamiki nominalnych płac, ale przy spadającej inflacji, konsumpcja prywatna pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku.

„Z kolei dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw nie przyniosły żadnych przełomowych informacji. Roczna dynamika od początku roku utrzymuje się w wąskim przedziale od -0,8 proc. do -0,9 proc. r/r. Ciekawszy obraz daje analiza zmian miesięcznych – w sierpniu liczba etatów spadła o 13 tys. m/m, głównie w przetwórstwie przemysłowym, co jednak wynika przede wszystkim z sezonowości. Podsumowując, na zatrudnieniu nic się nie zadziało. Poruszamy się ścieżką pośrednią względem lat 2023 i 2024, bez wyraźnych sygnałów przełamania trendu stagnacji” – poinformowali ekonomiści Pekao. (PAP)

