Miliony powodów, by jechać razem z Nextbike podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności

/> />

Specjalna akcja promocyjno-edukacyjna „Miliony powodów, by jechać razem” obejmie Białystok, Częstochowę, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Kędzierzyn Koźle, Konin, Koszalin, Pruszków, Pszczynę, Żyrardów i Zieloną Górę. We Wrocławiu darmowa godzina obowiązywać będzie z kolei 22 września w Światowy Dzień Bez Samochodu.

Rower łączy bez ograniczeń

Celem inicjatywy jest promocja niskoemisyjnych i zdrowych form transportu w polskich miastach. Wydłużenie darmowego czasu przejazdu do jednej godziny ma zachęcić mieszkańców, by na krótkich trasach częściej wybierali rower zamiast samochodu – co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości powietrza i komfortu życia w mieście.

Tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności odbywa się pod hasłem „Mobilność dla każdego”. Dla Nextbike to także wyjątkowy moment, który wpisuje się w hasło przewodnie wydarzenia – firma świętuje bowiem 100 milionów wypożyczeń rowerów w Polsce. Z tej okazji powstał krótkometrażowy film „Wehikuł”, którego premiera odbędzie się 25 września podczas Europejskiego Kongresu Nowej Mobilności. Produkcja ukazuje, jak rowery miejskie od lat łączą ludzi – bez względu na wiek, pochodzenie czy miejsce zamieszkania.

Łącząc obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności z naszym jubileuszem chcemy podkreślić, że rower miejski to jedno z najbardziej demokratycznych środków transportu – tani, łatwo dostępny, przyjazny dla ludzi i środowiska. To narzędzie realnej zmiany, które daje radość i wolność każdemu użytkownikowi. Takie inicjatywy jak ta w ramach ETM pomagają zaś mieszkańcom zobaczyć, że nawet mała codzienna zmiana – zamiana samochodu na rower na kilku krótkich trasach – może mieć ogromne znaczenie zarówno dla jakości powietrza, jak i jakości naszego życia – mówi Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike Polska.

Veturilo zamiast samochodu

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie włącza się bardzo aktywnie w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Kulminacją będzie Dzień bez Samochodu – 22 września na Placu Centralnym, z atrakcjami takimi jak rozmowy o mobilności, Plac Quiz, pokaz filmu i mobilna stacja serwisowa dla rowerów. Dodatkowo ZDM organizuje grę terenową z 9 punktami w mieście. Po zeskanowaniu kodów QR i wykonaniu zadań uczestnicy zdobędą cyfry tworzące numer telefonu. Jego wybranie pozwoli otrzymać hasło do nagrody, którą będzie można odebrać podczas finału na Placu Centralnym.

Jako Nextbike, operator systemu rowerów miejskich Veturilo, włączamy się w to wydarzenie, przygotowując:

tymczasową stację Veturilo na Placu Centralnym w dniu 22 września,

wykorzystanie kilku totemów Veturilo na czas gry terenowej,

1000 voucherów dla mieszkańców korzystających z Mobilnej Stacji Serwisowej. Każdy, kto pozostawi swój rower na dłuższy serwis, otrzyma 2 godziny darmowej jazdy Veturilo.

Również na parkingu przy Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty ustawiona zostanie tymczasowa stacja Veturilo, dzięki której będzie można dojechać rowerem miejskim na lokalne atrakcje z okazji Dni Transportu Publicznego (20 września).

Polacy jadą po zdrowe miasta

Jak pokazuje EKObarometr 2025, badanie zrealizowane przez SW Research we współpracy z Nextbike Polska, Polacy chcą aktywnie działać na rzecz środowiska, wybierając niskoemisyjne środki transportu. Już niemal połowa respondentów deklaruje, że coraz częściej korzysta z roweru, hulajnogi, komunikacji publicznej lub chodzi pieszo. Kolejne 28,1% planuje taki krok w najbliższym czasie. Co więcej, ponad 40% Polaków sięga po rowery miejskie co najmniej raz w roku.

Akcja specjalna Nextbike została objętą patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności i jest wspierana przez media branżowe oraz ogólnopolskie. Patronat medialny nad akcją sprawują: Dziennik Gazeta Prawna, Portal Samorządowy, Wirtualne Media oraz Nowy Marketing.