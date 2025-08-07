Rada nadzorcza PZU odwołała w czwartek 7 sierpnia Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu; obowiązki szefa firmy czasowo przejmie Tomasz Tarkowski - podał PZU w komunikacie giełdowym. Według resortu aktywów państwowych odwołanie było uzasadnione koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii PZU.

Sama czwartkowa uchwała rady nadzorczej weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawierała informacji o przyczynach odwołania Klesyka. Jednak Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje PZU, przekazało w komunikacie, że wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą dostosowania polityki zarządczej spółki do celów właścicielskich oraz konieczności skuteczniejszej realizacji strategii rozwoju.

„Dzisiaj RN podjęła decyzję o odwołaniu pana Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU. Wniosek o odwołanie (...) został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego” - przekazało ministerstwo.

Wcześniej media nieoficjalnie informowały, że wniosek o odwołanie Klesyka złożył resort aktywów państwowych.

Odwołanie prezesa zarządu PZU. Kto przejmie obowiązki?

Na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza polskiego ubezpieczyciela zdecydowała o tymczasowym powierzeniu obowiązków prezesa spółki Tomaszowi Tarkowskiemu.

Media donosiły, powołując się na nieoficjalne informacje, że już w zeszłym tygodniu przedstawiciel nowego ministra aktywów państwowych zwrócił się do Andrzeja Klesyka z sugestią, by ten ustąpił z zajmowanego stanowiska. Klesyk miał kategorycznie odmówić, co nie zamknęło sprawy, ponieważ wniosek o jego odwołanie pojawił się w porządku czwartkowego posiedzenie rady nadzorczej.

Od dwóch tygodni nowym ministrem aktywów Państwowych jest Wojciech Balczun, który zastąpił na stanowisku Jakuba Jaworowskiego.

Rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki Klesykowi 27 stycznia br. Następnie 27 lutego powołała go na szefa spółki od 3 marca 2025 r. Zgodę na powołanie Klesyka na prezesa, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła 2 lipca.

Obecnie w skład zarządu PZU wchodzą: Tomasz Tarkowski – członek zarządu PZU czasowo wykonujący obowiązki prezesa, Bartosz Grześkowiak – członek zarządu, Elżbieta Häuser-Schöneich – członek zarządu, Tomasz Kulik – członek zarządu, Jan Zimowicz – członek zarządu i Maciej Fedyna – członek zarządu.

Fuzja PZU i Banku Pekao

Na początku czerwca br. PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia połączenia. Zgodnie z tym porozumieniem na czele nowej grupy miałby stanąć bank, a nie ubezpieczyciel. By to osiągnąć, najpierw konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU miałaby zostać połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym. Docelowo na GPW notowany miałby być Bank Pekao, a akcjonariusze PZU otrzymać akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje banku. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie wyniósłby około 27 proc.

Andrzej Klesyk był prezesem polskiego ubezpieczyciela już wcześniej, bo w latach 2007-2015. Zrezygnował z funkcji 8 grudnia 2015 r. po przejęciu władzy przez PiS. W czasie jego prezesury w 2009 r. zakończony został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

Pełniący obecnie obowiązki szefa PZU Tomasz Tarkowski jest członkiem zarządu ubezpieczyciela od 4 listopada 2024 r., a od 14 listopada 2024 r. również członkiem zarządu PZU Życie SA. Od 1996 r. jest związany z Grupą PZU, w której przeszedł przez wszystkie poziomy operacyjne i zarządcze w obszarze likwidacji szkód - począwszy od specjalisty, przez dyrektora centrum likwidacji szkód do członka zarządu.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji. (PAP)