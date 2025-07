Codziennie do Unii trafia około 12 mln małych paczek z zakupami online spoza UE, co znacząco obciąża służby celne i organy nadzoru rynku. Parlament proponuje zachęcanie zagranicznych platform do tworzenia magazynów w UE, skąd możliwe byłoby wysyłanie towarów do klientów. Pozwoliłoby to na skuteczniejszą kontrolę jakości i bezpieczeństwa produktów oraz ograniczyłoby ryzyko oszustw celnych.

Opłata manipulacyjna za paczki z Chin

Posłowie warunkowo poparli również pomysł wprowadzenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 2 euro za każdą paczkę z sklepu internetowego spoza UE, pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i nie obciąży europejskich konsumentów.

W raporcie podkreślono również znaczenie cyfryzacji i zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, które mają pomóc służbom celnym w efektywniejszym przeprowadzaniu kontroli. Parlament zachęca państwa członkowskie do zwiększenia finansowania tych działań i zapewnienia ścisłego egzekwowania obowiązujących przepisów.

- Za każdym zakupem online mogą kryć się zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i praw konsumentów. Zbyt często pochodzą one od podmiotów spoza UE, które omijają przepisy. Nasze przedsiębiorstwa nie mogą konkurować na tak niesprawiedliwych warunkach. Dlatego wzmacniamy kontrole celne, domagamy się pełnej identyfikowalności sprzedawców i zwalczamy manipulacyjne praktyki - powiedział europoseł Salvatore De Meo (EPL), sprawozdawca raportu.

Te propozycje będą elementem rozpoczętych 8 lipca 2025 roku negocjacji w UE, dotyczących reformy unijnego kodeksu celnego.