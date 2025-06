29 czerwca, przypadająca dziś niedziela, to jedna z zaledwie siedmiu w roku, w które handel jest dozwolony. Oznacza to, że galerie handlowe, supermarkety i większe sklepy pozostają dziś otwarte. To dobra wiadomość dla osób, które chcą zrobić zakupy na weekend lub przygotować się na początek tygodnia.