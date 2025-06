Kontrakt na przygotowanie dokumentacji budynku terminala pasażerskiego, dworca kolejowego, który ma znaleźć się pod ziemią, oraz dworca autobusowego to jedno z najdroższych zleceń projektowych w historii III RP. Wybrane w 2022 r. konsorcjum, którego liderem jest pracownia Foster and Partners, za swoją pracę ma dostać aż 856 mln zł – to więcej niż budowa wielu dużych inwestycji, np. odcinków tras ekspresowych. Znane z projektowania rozpoznawalnych konstrukcji biuro – m.in. wieżowca „ogórka” w Londynie czy szklanej kopuły Reichstagu w Berlinie, ale także wielu lotnisk – pokonało w dialogu konkurencyjnym innych star-architektów, m.in. pracownię Zahy Hadid.

Odbiór projektu terminala CPK opóźnia się