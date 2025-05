Blume podkreślił, że grupa VW zatrudnia już ponad 20 tys. osób w USA, gdzie produkuje nie tylko samochody osobowe, ale też ciężarowe i autobusy szkolne. Nie powiedział, kiedy zakończą się negocjacje na ten temat. Dotychczas negocjacje toczyły się z ministrem handlu USA Howardem Lutnickiem, ale "ostatecznie kwestie te trafiają również na biurko prezydenta USA".

"Oczywiście chciałbym, aby stało się to szybko. Ale to zależy od wielu czynników i nie mogę niczego obiecać. To zajmie tyle czasu, ile potrzeba" - podkreślił Blume w rozmowie SZ. Prezes VW podkreślił też, że koncern buduje obecnie nową fabrykę dla marki Scout - sprzedawanych na amerykańskim rynku elektrycznych SUV-ów i pickupów.

Volkswagen zapowiedział likwidację miejsc pracy

Brytyjski dziennik "Guardian" przypomniał, że niedawno VW zapowiedział likwidację 35 tys. miejsc pracy do 2030 r., a w marcu firma poinformowała, że w ujęciu rocznym jej zyski netto spadły o 30 procent. Wyjaśniono, że to wynik wysokich kosztów produkcji i mniejszej sprzedaży w Chinach.

Zapytany o największy błąd popełniony przez niemiecki przemysł motoryzacyjny Blume powiedział, że "zbyt długo spoczywał na laurach" i "zbyt późno zdał sobie sprawę, że świat zmienia się niezwykle szybko i dynamicznie". Grupa VW to obok samego Volkswagena również takie marki, jak m.in.: Audi, Seat, Skoda, Bentley, Scania, MAN i Porsche.

Komentując wywiad z Blumem, dziennik SZ przywołał też wystąpienie prezesa BMW Olivera Zipse na niedawnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przypomniał wówczas, że największa na świecie fabryka monachijskiego koncernu znajduje się w USA. Podkreślił, że dzięki temu BMW mocno zaznacza swoją obecność na amerykańskim rynku. Według niemieckiego dziennika gospodarczego "Handelsblatt" również Mercedes prowadzi rozmowy z rządem USA o nowych inwestycjach w tym kraju.

Dodatkowe cła na samochody

Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego Niemieckie Stany Zjednoczone są najważniejszym rynkiem zagranicznym dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Na początku kwietnia prezydent USA Donald Trump wprowadził dodatkowe cła na importowane samochody w wysokości 25 procent. Nałożenie taryf na inne produkty z UE administracja USA odroczyła do początku lipca.(PAP)