Oprócz nagrody głównej przyznajemy wyróżnienia w następujących kategoriach:

Gwiazda finansów,

Gwiazda relacji z klientami,

Gwiazda ESG,

Gwiazda Innowacji i Technologii.

Tam, gdzie to możliwe, jako podstawę do oceny bierzemy twarde dane ze sprawozdania finansowego czy informacje na temat liczby klientów. Szczegółowa ankieta pozwala na obiektywne podsumowanie środowiskowych aspektów działalności poszczególnych banków. Podstawą do oceny postrzegania banków przez klientów jest badanie, na którego podstawie powstaje wskaźnik NPS – net promoter score. Zaproszenie do udziału przekazaliśmy wszystkim bankom z krajową licencją o statusie spółki akcyjnej. W tym roku w konkursie wzięło udział 12 instytucji.

W skład kapituły konkursu wchodzą: