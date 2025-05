Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej resort rozwoju pracuje nad zmianami w prawie zamówień publicznych, które mają znacznie ograniczyć dostęp do przetargów firmom spoza UE. Tymczasem w przypadku ważnych inwestycji energetycznych kolejne kontrakty zdobywają Turcy. Kontrowersje wzbudza zwłaszcza powierzenie realizacji terminalu gazowego FSRU w Gdańsku konsorcjum z turecką firmą GAP na czele.

Za 1,1 mld zł do 2028 r. mają powstać instalacje do przyjmowania skroplonego gazu ziemnego dostarczanego drogą morską. Wobec tego wyboru zaprotestowało konsorcjum z polską firmą NDI na czele (startowała wspólnie z belgijskim Besiksem i holenderskim Van Oord). Krajowej Izbie Gospodarczej poskarżyło się, że inwestor – Gaz-System zawarł kontrakt z firmą GAP zaledwie dzień po rozstrzygnięciu postępowania. Kluczowy w odwołaniu był jednak zarzut, że oferta tureckiego konsorcjum powinna być odrzucona, bo nie spełniła minimalnych wymagań dotyczących pracowników. Zarzucono też, że zwycięska firma nie ma w Polsce odpowiedniego potencjału sprzętowego do wykonywania robót hydrotechnicznych.