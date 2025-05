„Cyfrowy wyścig zbrojeń – kto wygra walkę o innowacje?” to tytuł panelu, w którym wzięli udział: Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, Valéry Gaucherand, prezes L’Oréal Polska, Adam Sawicki, group senior vice president - digital w Warner Bros. Discovery oraz Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny polskiego oddziału DELL Technologies.

Choć sztuczna inteligencja tak naprawdę jest z nami od wielu lat, to dopiero udostępnienie do powszechnego użytku chata GPT amerykańskiej firmy Open AI w listopadzie 2022 r. zainicjowało szeroką publiczną dyskusję. Wkrótce na rynku pojawił się m.in. DeepSeek, czyli chiński model sztucznej inteligencji, a Europa zaczęła głośniej mówić o potrzebie innowacji na Starym Kontynencie. Co jest najważniejsze w tym wyścigu? Jakie płyną z tego wnioski?

Inwestycje w talenty i technologie

Liudmila Climoc zwróciła uwagę na tempo zachodzących w świecie zmian i na wymuszoną przez to szybkość reakcji biznesu czy administracji państwowej.

– Myślę, że wszyscy znamy to uczucie satysfakcji, kiedy odkrywamy nowe możliwości technologiczne, ale nieraz też poczucie, że za nimi nie nadążamy. Dla Orange niezwykle ważne jest inwestowanie w talenty i upewnienie się, że mamy stos technologiczny (zestaw technologii i narzędzi), który będzie odpowiadał na te potrzeby – podkreśliła prezeska Orange Polska. – Chodzi o to, by nasze dane były dobrze przygotowane do pracy dla nas i abyśmy byli w stanie ustawić algorytmy uczenia maszynowego pracujące nad nimi. Zatem przed właściwym wykorzystaniem AI najpierw trzeba przygotować swoje bazy, swoją infrastrukturę, a to wymaga czasu – podsumowała.

Liudmila Climoc wskazała, że najbardziej zaawansowanymi w AI firmami są te, które inwestują w infrastrukturę. To ważne zwłaszcza w przypadku sektorów zasobnych w dane, jak telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia czy handel detaliczny.

Jakie są kryteria sukcesu lub porażki w tym cyfrowym wyścigu? Jak zauważył Dariusz Piotrowski, kluczowe są środki finansowe.

– AI jest zdefiniowane poprzez trzy obszary: algorytmy, dane i siłę obliczeniową komputerów. Do tworzenia algorytmów potrzeba talentów, a na szczęście w Polsce mamy ich sporo. W przypadku danych kluczowa jest ich ilość, czystość oraz to, na ile jesteśmy w stanie je analizować i zabezpieczyć. Jeśli idzie o moc obliczeniową – tu potrzeba środków finansowych – mówił dyrektor DELL Technologies.

Bezpieczeństwo i zaufanie

– W rozwoju AI kluczowe jest zaufanie i odpowiedzialność – podkreślał z kolei Valéry Gaucherand. – Jako firma oferujemy produkty i doświadczenia, którym odbiorcy mają ufać. A około połowa populacji ma problemy z zaufaniem do sztucznej inteligencji – trochę więcej w Europie i Azji niż w Ameryce. To jest duże wyzwanie – mówił.

Prezeska Orange Polska poruszyła też kwestię cyberbezpieczeństwa.

– Im bardziej jesteśmy połączeni z internetem, tym bardziej wzrasta ryzyko cyberataków. Bezpieczeństwo cyfrowe to jedno z wyzwań, bo widzimy, że zagrożenia rosną wykładniczo. Obecnie dużo w nie inwestujemy; tego wymaga zaufanie użytkowników – podkreśliła Liudmila Climoc.

Zwróciła również uwagę na konieczność regulacji dotyczących rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji.

– Oczywiście jesteśmy świadomi wad nadmiernej regulacji w niektórych sektorach, ale myśląc o przyszłym cyfrowym dobrobycie, trzeba się zastanowić, czy będziemy w stanie w Europie zapewnić takie środowisko dla firm i konsumentów, aby czuli się bezpiecznie w internecie. Jest to jedno z wyzwań, przed którymi staniemy – oceniła.

Trzeba eksperymentować

Dariusz Piotrowski przypomniał, że GPTs (Generative Pre-trained Transformers) to technologie ogólnego przeznaczenia i że wiążą się z nimi wielkie możliwości.

– W czasach, gdy wynaleziono elektryczność, nikt nie podejrzewał, że doprowadzi ona do wynalezienia ekranów, jakimi się dzisiaj posługujemy. Mamy teraz dostępną technologię ogólnego przeznaczenia i od każdego z nas zależy jej wykorzystanie. Niełatwo powiedzieć, który przypadek użycia będzie najlepszy dla twojej firmy dzisiaj, ale musimy eksperymentować – przekonywał.

– W Orange stworzyliśmy przestrzeń do eksperymentowania, co zaowocowało ponad 140 projektami związanymi ze sztuczną inteligencją w różnych dziedzinach, takich jak interakcje z klientami, cyfrowe rozwiązania, zarządzanie wartością klienta czy niezawodność sieci – mówiła z kolei Liudmila Climoc.

Adam Sawicki akcentował etyczną stronę cyfrowego wyścigu.

– Staramy się mieć człowieka w centrum, ponieważ pod koniec dnia nowe narzędzia powinny służyć ludzkości – powiedział. – AI, podobnie jak każdy wynalazek, można używać w pozytywny lub złośliwy sposób. Pytanie brzmi, gdzie kończy się ludzka odpowiedzialność przy całej dostępności narzędzi. To jest część etyczna, część regulacyjna, która w ogóle nie nadąża za postępem. Stany Zjednoczone ścigają się bardzo szybko i próbują rozgryźć, co będzie dalej. Chiny robią to bardzo powoli, ale cicho, poza radarem i jednocześnie mają długoterminową strategię. Europa próbuje z kolei inwestować i stymulować inwestycje, ale spowalnia ją myślenie o prawach człowieka – zauważył.

Na istniejący dylemat zwrócił uwagę Valéry Gaucherand.

– Jesteśmy w momencie, w którym istnieje napięcie między potrzebą szybkości, potrzebą skali a utrzymywaniem przed oczami celu. Musimy stworzyć rozwiązania uwzględniające te trzy czynniki – podsumował. TB