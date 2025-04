Rola najnowszej technologii w zarządzaniu procesami logistycznymi i produkcyjnymi w polskich firmach była jednym z wątków poruszanych przez uczestników panelu „Zarządzanie w erze cyfrowej”.

W przypadku nowoczesnych zakładów produkcyjnych coraz częściej wykorzystywane są zaawansowane technologie, takie jak cyfrowe bliźniaki, czyli wirtualne kopie linii produkcyjnych, które pozwalają dokonywać obserwacji bez ingerencji w rzeczywiste procesy. Firmy wytwórcze w Polsce coraz śmielej inwestują także w platformy IoT (Internet Rzeczy), umożliwiające na bieżąco monitorowanie i analizę działania maszyn oraz warunków produkcji. W logistyce wewnętrznej i magazynowaniu rośnie rola robotów autonomicznych oraz zautomatyzowanych systemów zarządzania.

– Systemy bazujące na automatyzacji i robotyzacji, aby działały sprawnie i efektywnie, potrzebują ogromnej ilości danych, ale też bieżącego utrzymania oraz kontroli – wyliczała Dominika Kawala, zarządzająca jednym z najprężniej rozwijających się centrów produkcyjnych firmy 3M na świecie, działającym we Wrocławiu.

Zakłady produkcyjne w Polsce coraz częściej wdrażają rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów. AI znajduje zastosowanie m.in. w systemach predykcyjnego utrzymania ruchu, które na podstawie analizy danych z czujników przewidują awarie maszyn, minimalizując przestoje i koszty serwisowe. Popularne stają się także systemy wizyjne oparte na AI, wykorzystywane do kontroli jakości w czasie rzeczywistym, które potrafią wykrywać mikroskopijne wady produktów szybciej i skuteczniej niż ludzie.

Podstawą są dane

3M, jedna z wiodących globalnych marek w sektorze produkcji urządzeń, jest przykładem firmy, w której procesy wytwórcze bazują na automatyzacji i robotyzacji. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii do optymalizacji procesów firma zatrudniająca globalnie 63 tys. osób była w stanie rozbudować swój asortyment aż do 55 tys. produktów, przeznaczonych dla sektorów: motoryzacyjnego, lotniczego, przemysłowego i energetycznego.

Dominika Kawala wspomniała podczas dyskusji m.in. o skomputeryzowanych procesach modelowania przestrzeni produkcyjnych.

– Kiedyś Japończycy, tworząc nową fabrykę, stawiali atrapy maszyn z kartonów, by sprawdzić, czy linia produkcyjna jest prawidłowo rozplanowana. My dziś robimy takie testy cyfrowo, co znacznie przyspiesza procesy związane z tworzeniem nowych linii – wskazała.

Dyrektor fabryki 3M zwróciła również uwagę na aspekt bezpieczeństwa, który dla firm produkcyjnych powinien być priorytetem.

– Wprowadzamy wiele narzędzi cyfrowych, które pomagają nam identyfikować potencjalne źródła zagrożeń dla pracowników. Wierzymy, że tylko bezpieczny pracownik jest w stanie dostarczyć odpowiedniej jakości produkty – mówiła Dominika Kawala.

Wrocławski 3M SuperHub zatrudnia ponad 2 tys. osób i wytwarza 12 tys. różnych produktów 3M, które później eksportowane są na cały świat. Aby zwiększać efektywność procesów logistycznych i szybciej podnosić kwalifikacje pracowników, firma korzysta z osiągnięć technologii VR, czyli wirtualnej rzeczywistości.

– W centrum szkoleniowym mamy stanowiska VR, na których pracownicy mogą szkolić się z zasad BHP, ewakuacji czy prowadzenia wózków widłowych. Takie praktyczne podejście ułatwia wdrożenie się do realnych sytuacji. Cieszy nas dość duże zainteresowanie ze strony pracowników tymi niestandardowymi metodami – zaznaczyła dyrektor wrocławskiej fabryki.

Liderzy inspirują i decydują

Podczas dyskusji poświęconej kierowaniu firmami w erze cyfryzacji, ważnym wątkiem okazała się rola kadry zarządzającej. Uczestnicy zgodzili się, że rola liderów w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach jest nie do przecenienia.

– Lider musi być eksperymentatorem, inspiratorem. Musi zachęcać pozostałych pracowników do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań. Jednocześnie to lider musi dbać, aby wdrażać tylko te innowacje, które przyniosą spektakularne efekty – opisywała przedstawicielka 3M.

Cyfrowe narzędzia zaimplementowane w fabryce we Wrocławiu znacząco wpływają na wszystkie elementy związane z jej funkcjonowaniem, co pozwala optymalizować produkcję, zarządzać łańcuchem dostaw w globalnym systemie, a w efekcie m.in. znacząco obniżać zużycie energii i materiałów.

Aspekt redukcji zużycia energii jest szczególnie istotny zarówno ze względu na odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego, jak i z powodów czysto kosztowych.

– Rozwiązania technologiczne, które są bardzo cenne i chętnie wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach – takie jak sztuczna inteligencja, digitalizacja zbierania danych – znacząco wpływają na możliwość optymalizacji zużycia energii. W przypadku sektora produkcyjnego energia to kluczowy koszt – tłumaczyła przedstawicielka 3M.

Kwestia kosztów energii stała się jednym z kluczowych wątków dyskusji na forum Unii Europejskiej, w kontekście potrzeby zapewnienia konkurencyjności.

NCH