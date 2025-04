Od początku realizacji programu ZP PPS przeszkolił już ponad 7000 sprzedawców. W 2024 r., w ramach szkoleń stacjonarnych, swoją wiedzę poszerzyło 340 osób. Dodatkowo, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, ZP PPS wprowadza nową formę edukacji – webinarium przygotowany we współpracy z psychologiem, który podkreśla rolę indywidualnej odpowiedzialności sprzedawcy i pomaga mu świadomie kształtować świadome podejście do sprzedaży alkoholu. W 2024 r. webinarium w postaci czterech krótkich filmów za pośrednictwem wewnętrznych kanałów sieci handlowych trafił aż do 30 tys. sprzedawców w całej Polsce.

Dlaczego odpowiedzialna sprzedaż alkoholu jest tak istotna

ZP PPS konsekwentnie podkreśla, że edukacja sprzedawców ma kluczowe znaczenie w walce z nieodpowiedzialnym spożyciem alkoholu. Zgodnie z badaniem „Kultura picia w Polsce – co o sobie sądzimy?” z 2024 r. aż 90% Polaków uważa, że edukacja i informacja to najlepszy sposób na przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadmiernej konsumpcji alkoholu.

„Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim realne ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Odpowiedzialność leży zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i sprzedawców” – mówi Emilia Rabenda, prezes ZP PPS. „Sprzedawcy często znajdują się w trudnych sytuacjach. Dlatego uczymy ich, jak skutecznie odmówić sprzedaży i radzić sobie z reakcjami klientów” – dodaje.

Program szkoleń obejmuje kluczowe zagadnienia związane z odpowiedzialną sprzedażą alkoholu, takie jak przepisy prawne dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, skuteczną weryfikację wieku klientów, rozpoznawanie sytuacji, w których należy odmówić sprzedaży, oraz dobre praktyki i narzędzia wspierające sprzedawców.

Szkolenia skierowane są do pracowników sklepów detalicznych, sprzedawców w punktach gastronomicznych, na stacjach benzynowych oraz menedżerów placówek handlowych. W warsztatach uczestniczą również przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, straży miejskiej i policji, co podkreśla wspólny cel – ograniczenie dostępności alkoholu dla osób, które bezwzględnie nie powinny go kupować, czyli przede wszystkim nieletnich.

Systematyczna edukacja przynosi efekty

„Biorąc pod uwagę wyniki ostatnich badań, m.in. badania z 2024 r. pt. «Kultura picia w Polsce – co o sobie sądzimy?», będziemy podejmować kolejne działania promujące odpowiedzialną kulturę konsumpcji alkoholu w Polsce. Wiemy, że edukacja społeczna jest niezwykle ważna, ale jednocześnie jest to proces długofalowy” – mówi Emilia Rabenda, prezes ZP PPS.

ZP PPS zaprasza do współpracy

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zachęca właścicieli punktów sprzedaży oraz urzędy gmin do współpracy i udziału w szkoleniach. Zainteresowane instytucje mogą się skontaktować pod adresem: biuro@zppps.pl.