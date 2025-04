W jaki sposób możecie wspomóc firmy w transformacji cyfrowej?

Zajmujemy się trzema obszarami. Pierwszym jest ochrona środowiska i atmosfery. Tu kluczowa jest dostępność oraz dyspozycyjność danych dotyczących ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń. Nasze rozwiązania pozwalają na ich ciągły pomiar i przekazywanie w czasie rzeczywistym, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i działy ochrony środowiska. Mamy już kilkanaście udanych wdrożeń w tym zakresie z ostatnich pięciu lat.

A co z kwestią rosnących kosztów energii? To palący problem dla wielu przedsiębiorstw

Zgadza się. Dlatego drugim istotnym obszarem jest obniżenie energochłonności procesów przemysłowych. W obecnej sytuacji rynkowej, charakteryzującej się wysokimi cenami energii, niezbędne jest gromadzenie dużych zbiorów danych dotyczących zużycia mediów energetycznych, takich jak para wodna, kondensat, woda, paliwa czy energia elektryczna. Ich pragmatyczna analiza i wnioskowanie są możliwe przez wdrożenie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które nie tylko wskazują obszary wymagające poprawy, ale również rekomendują konkretne działania zwiększające efektywność energetyczną.

A trzeci obszar, czego dotyczy?

Trzeci filar naszej oferty to wsparcie służb utrzymania ruchu. Dostrzegamy niedobory kadrowe w tym obszarze, dlatego koncentrujemy się na prewencji i predykcji potencjalnych przestojów produkcji. Nasze systemy monitorują kondycję urządzeń i przesyłają dane diagnostyczne do chmury, umożliwiając zdalny dostęp i szybkie reagowanie na nieprawidłowości. To pozwala minimalizować ryzyko utraconych korzyści i strat produkcyjnych.

Z jakimi branżami współpracujecie najczęściej i które z nich są szczególnie narażone na wyzwania związane z transformacją?

Współpracujemy z całym spektrum polskiego przemysłu, od branży spożywczej i farmaceutycznej, przez chemiczną i petrochemiczną, po gospodarkę wodno-ściekową oraz wydobycie i przetwórstwo minerałów. Wszystkie te branże dążą do obniżenia energochłonności. Jednak szczególnie na wysokie koszty energii narażone są branże chemiczna, drzewna i cementowa. Warto również podkreślić znaczenie transformacji sektora energetyki cieplnej, który intensywnie odchodzi od paliw wysokoemisyjnych na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na precyzyjne narzędzia do monitorowania efektywności energetycznej. Z kolei w branży spożywczej i wodno-ściekowej kluczowa jest kontrola emisyjności, zwłaszcza wód i ścieków.

Mówił pan o konkretnych rozwiązaniach. Czy może pan podać przykłady ich wdrożeń?

To m.in. nasza współpraca z polską branżą automotive, która jest bardzo zaangażowana w rozwój elektromobilności. Jesteśmy kluczowym partnerem dla wiodących inwestorów działających w obszarze produkcji komponentów do baterii oraz kompletnych systemów magazynowania energii do pojazdów elektrycznych, dostarczając im zaawansowane technologie kontrolno-pomiarowe. Bierzemy również udział w projektach związanych z utylizacją akumulatorów i odzyskiem metali ziem rzadkich, co doskonale wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Pionierskimi przykładami są nasze projekty w Danii i Norwegii, gdzie wdrożyliśmy nowatorskie instalacje do ekspedycji metanu syntetycznego oraz skroplonego dwutlenku węgla. W Polsce natomiast aktywnie uczestniczymy w rozmowach dotyczących iniekcji wodoru do sieci gazowej, co jest zgodne z zaleceniami unijnymi.

Ilu klientów ma dziś firma?

Nasz udział w rynku pomiaru automatyki przekroczył już znacząco 30 proc. Można więc z dużym przybliżeniem powiedzieć, że 1/3 funduszy, które są zgromadzone w polskim przemyśle, przeznaczone na automatykę i pomiary, są lokowane w rozwiązania i usługi Endress+Hauser. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność, by dostarczać rozwiązania najwyższej jakości, odpowiadające na zmieniające się potrzeby branży.

Jak ważny jest monitoring energii dla przedsiębiorstw i jakie rozwiązania w tym zakresie proponujecie?

Nadchodzące wymagania dotyczące raportowania ESG będą obligować firmy do szczegółowego monitorowania zużycia energii, źródeł jej pochodzenia oraz emisyjności. Oferujemy kompleksowe wsparcie w tym zakresie, począwszy od audytu, poprzez sporządzenie raportów, aż po wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych. Nasze narzędzia umożliwiają bieżącą analizę danych i wspierają podejmowanie decyzji prowadzących do realnej poprawy efektywności energetycznej. Wspieramy również dążenia przedsiębiorstw do samowystarczalności energetycznej, na przykład poprzez wykorzystanie biogazu czy odzysk ciepła ze ścieków.

Jakie trendy w transformacji i zrównoważonym rozwoju będą pana zdaniem nabierały na znaczeniu w najbliższych latach?

Pierwszym jest masowa produkcja biogazu. Polska dysponuje dużym potencjałem surowców do jego wytwarzania, a zmiany regulacyjne i dostępne środki finansowe powinny przyczynić się do dynamicznego rozwoju tego sektora, obejmującego zarówno produkcję, jak i dystrybucję biogazu.

Drugim trendem jest woda w obiegu zamkniętym, czyli ponowne jej wykorzystanie w procesach produkcyjnych dzięki dostępnym technologiom uzdatniania ścieków. Trzecim, wspomniana już, iniekcja wodoru do sieci gazowych, co wiąże się z przejściem na czystsze źródła energii. I wreszcie, spodziewamy się dalszego rozwoju przemysłu związanego z elektromobilnością w Polsce, z udziałem zarówno europejskich, jak i azjatyckich inwestorów.

Na koniec warto dodać rosnącą rolę elektromobilności – zarówno w kontekście inwestycji w infrastrukturę ładowania, jak i rozwój krajowych kompetencji produkcyjnych – gdzie Polska ma szansę stać się kluczowym ogniwem europejskiego łańcucha dostaw.

