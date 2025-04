Podsumowanie

Nasza analiza wykazała, że występują znaczące różnice w sposobie implementacji zasad 5G Toolbox w państwach członkowskich. W niektórych krajach, takich jak Polska, proponuje się przyjęcie kompleksowych i daleko idących mechanizmów oceny dostawców we wszystkich sektorach NIS2, podczas gdy inne państwa ograniczają regulacje do sektora telekomunikacyjnego. Te rozbieżności będą miały istotny wpływ na konkurencyjność gospodarek, ponieważ niestandardowe podejścia mogą generować nierówności w warunkach rynkowych oraz zwiększać koszty wdrożenia regulacji. Tu warto nawiązać do postulatu harmonizacji przy wdrażaniu przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń wystosowanego przez ministrów ds. telekomunikacji państw UE w Apelu Warszawskim w sprawie wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem z 4 marca 2025 r.

Z analizy krajowych przepisów dotyczących wdrożenia 5G Toolbox wynika, że Polska proponuje najszersze wymagania spośród Państw Unii Europejskiej. Dodatkowo w każdym z sektorów objętych NIS2, każde państwo implementuje te zalecenia inaczej.

Polska stawia na najszerszy zakres regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka, co w porównaniu z innymi państwami UE może mieć daleko idące konsekwencje. Raport stanowi nie tylko cenne źródło wiedzy dla regulatorów i decydentów, ale także praktyczny przewodnik po wyzwaniach, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa w zakresie cyberbeczpieczeństwa w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych. Jako uczestnicy tego procesu, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne, muszą być przygotowane na zmiany – zarówno te technologiczne, jak i regulacyjne.