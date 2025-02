Sytuacja na rynku sprzyja KGHM. Akcje giełdowe największego koncernu miedziowego w Unii Europejskiej wzrosły w tym tygodniu ponad o 9 pkt proc. Główną przyczyną jest zapowiedź ministra finansów dotycząca tzw. podatku miedziowego. Spółce, która w ostatnich latach borykał się z problemami finansowymi.

Po zamknięciu notowań giełdowych we wtorek, za jedną akcję KGHM trzeba zapłacić 136 zł. To i tak nieco mniej niż w szczytowym momencie w poniedziałek (142,65 zł), ale i tak to o 9,19 pkt proc. więcej niż tydzień temu (124,55 zł).

Zdaniem komentatorów jest to przede wszystkim pokłosie zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego ws. ograniczenia wpływów budżetowych podatku od wydobycia niektórych kopalin, tzw. podatku miedziowego, wprowadzonego w 2012 r. Jego formuła ma zostać przebudowana w taki sposób, by w 2026 r. KGHM, w praktyce jego jedyny płatnik, zaoszczędzić ma 500 mln zł, rok później oszczędności miedziowego giganta z tego tytułu mają wzrosnąć nawet 700 mln zł.

Wzrost cen miedzi na rynkach

To jednak niejedyne dobre wieści dla KGHM. W ostatnim czasie wzrosła także cena miedzi na rynkach międzynarodowych. Na brytyjskiej giełdzie surowców London Metal Exchange (LME) notowania tego metalu przekroczyły 8,5 tys. dol. za tonę, podczas gdy tydzień wcześniej wynosiły poniżej 8,2 tys. dol.

Eksperci są zgodni, że sytuacja ta jest korzystna dla KGHM, który jest jednym z czołowych producentów tego metalu na świecie. Analitycy, m.in. z Goldman Sachs, prognozują dalszy wzrost cen miedzi, co może dodatkowo wzmocnić pozycję finansową KGHM, przyczyniając się do zwiększenia przychodów i rentowności spółki.

Kursowi giełdowemu spółki sprzyjała także informacja o rozpoczęciu prac nad Planem Optymalizacji Kosztowej. Według zapowiedzi zarządu spółki, jego celem jest zwiększenie inwestycji w nadchodzących latach. Andrzej Szydło, prezes KGHM, powiedział, że „obecne warunki makroekonomiczne, poziomy cen miedzi oraz trwające rozmowy o ewentualnej zmianie formuły podatku miedziowego, stwarzają dogodne warunki do intensyfikacji działań inwestycyjnych”. - W kwestii zatrudnienia skupimy się przede wszystkim na wzroście efektywności pracy, a nie na kwestiach kosztowych, które są aktualnie rozwiązane – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym.

Koncern zapowiada, że w ramach planu skupi się na poprawie efektywności poprzez optymalizację procesów biznesowych oraz inwestycje rozwojowe. „Pierwszy etap przeglądu obejmie obszary m.in. zakupów, technologii, odzysku odpadów, gospodarki wodą oraz inne, które będą podlegały identyfikacji w najbliższym czasie” – podaje KGHM.

Sytuacja finansowa KGHM

Ostatni okres był dla miedziowego giganta trudny. W skonsolidowanym raporcie finansowym podsumowującym 2023 r., spółka przekazała, że zanotowała 3,7 mld zł straty. Wówczas koncern tłumaczył to trudnym otoczeniem makroekonomicznym, niestabilnymi cenami na rynku surowców oraz wysoką presji kosztów. Natomiast w III kw. 2024 r. KGHM zanotował już 240 mln zł zysku netto.