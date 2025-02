Żyjemy w niepewnej i złożonej rzeczywistości, która wymaga stałej obserwacji i wsłuchiwania się w sygnały zmian wpływających na zachowania pracowników. „Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie są nie tylko kluczowi dla firmy, oni są firmą”.

Słowa Richarda Bransona są wskazówką, jak we współczesnym świecie budować i rozwijać firmę. Jeśli zadbasz o swoich pracowników – jak mówi dalej Branson – oni zatroszczą się o klientów. Szczęśliwi, zaangażowani i efektywni pracownicy to nie tylko lepsze wyniki, lecz także wyższe wydajność i innowacyjność. Jednak dbanie o pracownika nie jest wcale sprawą prostą. Mimo to wiele organizacji podejmuje ten wysiłek, tworząc przyjazne, inkluzywne miejsca pracy, i wdraża zaawansowane praktyki HR, które składają się na pozytywne doświadczenia pracownika (employee expierience).

Jeśli jesteś pracodawcą, prezesem, dyrektorem HR czy menedżerem, który zarządza ludźmi, i zadajesz sobie teraz pytanie, czy twoja firma dba o pozytywne doświadczenie pracownika, odpowiedź możesz poznać, przystępując do badania Top Employers.

Dla lepszego świata pracy

Top Employers Institute od ponad 30 lat ma na celu wzbogacanie świata pracy zgodnie ze swoją przewodnią ideą „For a better world of work”. Instytut został założony jako wspólna inicjatywa środowiska naukowego, dziennikarzy biznesowych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz międzynarodowych wydawców w celu promowania najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. W 2005 r. instytut wprowadził rozpoznawalny na całym świecie znak certyfikacji oraz roczny cykl badania według własnej metodologii badawczej. Co roku zespół badawczy TEI wraz ze światowej klasy ekspertami HR dokonuje przeglądu metodologii i dostosowuje ją do zmieniających się warunków i trendów HR. Certyfikat Top Employers potwierdza wysokie zaangażowanie organizacji w zakresie wdrażania nowoczesnych praktyk HR i kreowanie kultury organizacyjnej pracodawcy z wyboru. W tym roku ponad 2,4 tys. organizacji w 125 krajach zdobyło certyfikat Top Employers.

Droga do tytułu Top Employers

Organizacje, które decydują się przystąpić do programu, przechodzą przez cztery etapy, zarządzane według ściśle znormalizowanego procesu.

SERWIS KICK-OFF. Top Employers Institute wspiera uczestników w przygotowaniu się do kolejnych etapów procesu. Na początku każdej edycji programu udostępniamy webinar powitalny, który stanowi przegląd wymagań procesu certyfikacji, zawiera wskazówki dotyczące wypełniania Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR oraz przygotowania do walidacji. Na tym etapie uczestnicy otrzymują również dostęp do narzędzi i materiałów pomocniczych.

KWESTIONARIUSZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK HR. Pierwszym etapem programu Top Employers jest badanie najlepszych praktyk HR funkcjonujących w organizacji. Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR jest oparty na międzynarodowym standardzie, dlatego wszyscy uczestnicy na całym świecie odpowiadają na te same pytania. Kwestionariusz składa się z 6 domen, 20 tematów i 243 pytań.

WALIDACJA – To etap, na którym audytorzy dokonują przeglądu i oceny odpowiedzi zamieszczonych w kwestionariuszu oraz dołączonych dokumentów. Kolejnym krokiem jest ich weryfikacja podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej.

CERTYFIKACJA – Zespół międzynarodowych audytorów dokonuje ostatecznego przeglądu i sprawdza, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60 proc. wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Następnie Top Employers Institute przechodzi szczegółowy audyt wewnętrznych procesów, procedur, systemów i danych wykonywany przez niezależną zewnętrzną firmę konsultingową. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie listy certyfikowanych organizacji.

Korzyści z posiadania certyfikatu

Organizacje, które biorą udział w programie certyfikacji Top Employers, uważają, że wiedza zdobyta podczas całego procesu, możliwość benchmarku, bycie częścią międzynarodowej społeczności Top Employers wspierają markę pracodawcy z wyboru.

Benchmarking i analityka

Nasi klienci mogą doskonalić swoje strategie i praktyki HR, porównując się (benchmark) z globalnym standardem najlepszych praktyk HR i innymi certyfikowanymi Top Employers.

Badania i doradztwo

Dzięki wnioskom z naszych badań, opartych na rzetelnych danych, zbiorowi najlepszych praktyk HR i studiom przypadków nasi klienci mają dostęp do globalnych trendów w obszarze HR.

Globalna społeczność

Tworzymy międzynarodową społeczność Top Employers, w ramach której nasi klienci mogą dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami, inspirować się dzięki organizowanym przez nas wydarzeniom.

Program certyfikacji

Certyfikat Top Employers umożliwia organizacjom wzmocnienie marki pracodawcy, podkreśla ich zaangażowanie w tworzenie lepszego świata pracy.

Certyfikacja Top Employers jest rozpoznawana i uznawana wśród partnerów rekrutacyjnych m.in. biur karier czy agencji zatrudnienia, a oferty pracy obrandowane znakiem certyfikacji są lepiej widoczne na rynku. Certyfikowane organizacje obserwują zmniejszoną rotację, wzrost retencji czy spadek wskaźnika absencji.

