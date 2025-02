Firmy umiejące zaproponować pracownikom różnorodne środowisko i zindywidualizowane ścieżki rozwoju przyciągają talenty i stanowią atrakcyjne miejsce zatrudnienia. Takie wnioski płyną z analizy standardów i praktyk organizacji wyróżnionych przez Top Employers Institute.

Stawianie pracownika w centrum uwagi, poprzez oferowanie mu szerokich możliwości rozwoju, ale także koncentracja na współpracy i inkluzywności – takie trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w 2025 r. wymienia Top Employers Institute, od 25 lat zajmujący się oceną polityki personalnej firm na całym świecie.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Po pierwsze – różnorodność. To już nie moda ani wymóg wizerunkowy, lecz jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania wpływających na wyniki finansowe firmy. Jak przekonuje Agata Dziuba, starsza menedżerka ds. HR w Amazon, włączanie i różnorodność to źródło niesamowitych pozytywnych zmian.

W środowisku, w którym na co dzień współdziałają ze sobą przedstawiciele ponad 30 narodowości, wyzwaniem jest nie tylko bariera językowa, lecz także sam proces adaptacji pracownika. Rozwiązaniem mogą być na przykład warsztaty „Know Your Rights” („Poznaj Swoje Prawa”), za sprawą których pracownicy zyskują niezbędną wiedzę w zakresie praw pracowniczych. Pomocne jest także wsparcie w pozyskaniu dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu oraz oferowanie umowy o pracę, także przy zatrudnieniu tymczasowym.

Wśród trendów nadal jest widoczny ten dotyczący rozwoju i wzmacniania kobiet w organizacji. Inicjatywy, takie jak „Women in Leadership”, będące platformami szkoleniowymi, dodatkowo umożliwiają wymianę poglądów i poszerzanie kompetencji zespołów. Inne programy, jak „Women Career Development”, zapewniają rozwój umiejętności, spotkania z inspirującymi liderkami oraz mentoring dla kobiet na początku drogi zawodowej.

Amazon: Girls Do Engineering

Przykładem rozwiązania, które wychodzi poza ramy samej firmy, jest także popularny program „Girls Do Engineering”, realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, a skierowany do uczennic trójmiejskich szkół średnich. Uczestniczki zaznajamiają się w nim ze specyfiką pracy w branży technologicznej, a w ramach otwartych warsztatów poznają m.in. podstawy programowania i metody pracy projektowej.

Z myślą o grupach dotąd wykluczanych powstał program MigaMY – przeznaczony dla osób niesłyszących – oraz HOMER – wspierający osoby niewidome i niedowidzące w dostępie do nowoczesnych stanowisk w centrach logistycznych. Pierwszy z nich wystartował w 2020 r., a dziś jego uczestnicy z sukcesem pracują w siedmiu centrach logistycznych w Polsce w inkluzywnym środowisku, na stanowiskach w pełni dostosowanych do ich potrzeb. Drugi ruszył w 2024 r. we współpracy z samorządem Dolnego Śląska. W efekcie pierwsze cztery osoby z niepełnosprawnością wzroku płynnie wdrożyły się w obowiązki.

Kolejnym wyróżnikiem firm umieszczających pracownika w centrum uwagi jest stawianie na rozwój indywidualny i zespołowy. Jedną z takich inicjatyw jest program „Postaw na swój rozwój”. W jego ramach każdy zatrudniony może uzyskać dofinansowanie na edukację w wysokości do 26 tys. zł i uczestniczyć w zajęciach w jednej z 19 dostępnych szkół w Polsce, m.in. Future Collars, Coders Lab i Grupa Cargo. W ciągu dekady z możliwości tej skorzystało ponad 6,5 tys. pracowników. Wielkim powodzeniem cieszy się także program stażowy oferujący wsparcie osobom wchodzącym na rynek pracy: obejmuje płatne praktyki w dziale utrzymania ruchu (RME) i jest skierowany do absolwentów szkół średnich i zawodowych.

To właśnie kompleksowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i powyższe inicjatywy zapewniły Amazon Fulfillment Poland tytuł Top Employer po raz czwarty z rzędu. W ogólnej klasyfikacji firma zdobyła łącznie 95 proc. możliwych do uzyskania punktów, a w wybranych kategoriach HR ‒ 100 proc. Maksymalne noty eksperci wystawili m.in. w obszarze budowania strategii biznesowej i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania talentów, dbania o wizerunek pracodawcy, wsłuchiwania się w potrzeby pracowników oraz coraz ważniejszym dziś obszarze uczenia się, doskonalenia kompetencji przez pracowników i dbałości pracodawcy o rozwój zespołów.

Amazon otrzymał tegoroczny tytuł Top Employer także na poziomie europejskim. Oznacza to, że firma została wyróżniona w co najmniej 5 krajach na Starym Kontynencie.

/> />

W Amazon różnorodność i inkluzywność stanowią fundament kultury organizacyjnej. Podchodzimy do tych kwestii kompleksowo, uwzględniając płeć, kulturę, wiek czy predyspozycje fizyczne. Nasze zaangażowanie w tworzenie zróżnicowanych zespołów oraz wspieranie ich indywidualnego rozwoju wynika z przekonania, że inkluzywne środowisko sprzyja kreatywności i satysfakcji zawodowej. Ma także wpływ na innowacje i przyczynia się do ciągłego rozwoju firmy. Aktywnie słuchamy naszych pracowników i zachęcamy ich do kształtowania własnej ścieżki kariery poprzez liczne programy mentoringowe czy szkoleniowe. Nieustannie dążymy do wprowadzania postępowych rozwiązań i utrzymywania wysokich standardów pracy. Certyfikat Top Employer potwierdza skuteczność obranego kierunku i motywuje nas do dalszego doskonalenia praktyk.

Agnieszka Piotrowska, menedżerka ds. zarządzania zasobami ludzkimi Amazon

Czytaj więcej w dodatku Top Employers Polska 2025