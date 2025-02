W jaki sposób cyfryzacja usług płatniczych wpływa na globalne finanse i napędza zmiany transformacyjne? Dyskutowano o tym podczas panelu „Kształtowanie przyszłości płatności i finansów – trendy na rok 2025”, który odbył się w Polish Business Hub w Davos

Dyskusję zdominowała kwestia upowszechniania się kryptowalut. Martin Bruncko, twórca oraz CEO Schuman Financial, na początku zwrócił uwagę na ostatnie ważne wydarzenia na rynku: przejęcie platformy stablecoinowej Bridge przez fintech Stripe oraz zakup Helio przez MoonPay. Pierwszej transakcji dokonano w październiku ub.r., a jej wartość miała wynieść ok.1 mld dol., o drugiej poinformowano w styczniu br. W tym ostatnim przypadku podawano kwotę 175 mln dol., celem transakcji ma być rozwój możliwości płatności kryptowalutami.

– Od lat mówiło się, że płatności to oczywiste zastosowanie dla takich technologii. Teraz, gdy mamy jasne ramy regulacyjne dla stablecoinów oraz osiągnęliśmy masę krytyczną, rozwój rynku może przyspieszyć. Ramy regulacyjne umożliwiają tradycyjnym instytucjom finansowym, w tym bankom, współpracę z dostawcami tego rodzaju usług – podkreślił Martin Bruncko.

Stablecoiny są nazywane pomostem pomiędzy tradycyjnymi walutami a kryptowalutami. To tokeny płatnicze powiązane z aktywem o określonej wartości, np. dolarem, metalem szlachetnym czy bitcoinem.

Cyfrowy świat też podzielony

Alexander Feenie, managing partner w Chavanette Advisors z Hongkongu, zwrócił uwagę, że pierwsze przepisy dotyczące stablecoinów powstały w Japonii. Jego zdaniem można oczekiwać ich emisji przez banki komercyjne, takie jak HSBC, Standard Chartered i inne. Regulowane stablecoiny, jak powiedział, tworzą pomost do cyfrowych walut banku centralnego (CBDC, central bank digital currencies) lub detalicznych.

– Obserwujemy eksplozję zapytań o stablecoiny z różnych krajów w regionie Azji i Pacyfiku, szczególnie z ASEAN. Myślę, że zobaczymy teraz proliferację stablecoinów denominowanych w walutach innych niż dolar amerykański – powiedział Alexander Feenie i dodał, że czeka nas scenariusz podobny do tego z 1850 r., kiedy to Szwajcarski Bank Narodowy wprowadził jedną walutę – frank szwajcarski.

Inga Mullins, CEO Fluency, podkreśliła natomiast, że Europejski Bank Centralny jest zdecydowanie w czołówce prac nad cyfrowymi walutami. Zauważyła, że choć strefa euro nie obejmuje wszystkich krajów Unii Europejskiej, to cyfrowe euro ostatecznie zyska szerszy zasięg. Klienci europejskich banków zwykle mają bowiem kilka kont.

– Z jednej strony w Azji jesteśmy bardzo prokrypto i prostablecoiny, podobnie w ostatnim czasie jest w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony w Unii Europejskiej będziemy bardzo pro-CBDC. Klienci będą się znajdować w różnych krajach, a międzynarodowe banki będą musiały zrewidować swoją infrastrukturę, aby się upewnić, że wypłaty są natychmiastowe, a transakcje płynne, także w kontekście wymiany walut. To kolejny aspekt, o którym, oprócz regulacji, powinniśmy myśleć już teraz – powiedziała.

Już po zakończeniu dyskusji w Davos prezydent Donald Trump zakazał wszelkich prac nad cyfrowym dolarem w USA.

Atuty Polski

Wojciech Murawski, co-CEO i członek zarządu Autopay, ocenił, że z perspektywy banków wprowadzenie do mapy drogowej dodatkowych instrumentów, takich jak cyfrowe waluty, jest bardzo trudne.

– Banki mają obecnie wiele różnych priorytetów – zauważył.

Zgodził się z opinią, że cyfrowa waluta to najbliższa przyszłość, ponieważ klienci chcą korzystać z takiej metody płatności. Dlatego banki starają się przygotować na nową rzeczywistość.

– Gdy mówimy o płatnościach natychmiastowych i kosztach, to będzie to ogromna zmiana. Z lokalnej perspektywy jest inaczej, ponieważ w Polsce mamy płatności natychmiastowe od lat. Nasz system finansowy jest bardzo nowoczesny. Banki oferują klientom wiele funkcjonalności, inaczej niż dzieje się za granicą – podkreślił.

Ocenił również, że jeśli chodzi o Polskę, to większość płatności opiera się na tradycyjnych – nowoczesnych – metodach. Wśród najpopularniejszych są Blik oraz karty debetowe i kredytowe.

– Dla końcowego użytkownika najważniejsza jest wygoda w zakresie płatności, a dokładnie – kupowania w świecie cyfrowym – powiedział i podkreślił znaczenie regulacji. Autopay, wychodzący ze swoimi usługami poza Polskę i Europę i przygotowujący technologię do obsługi różnych metod płatności, czeka na finalne rozwiązania legislacyjne we wszystkich obszarach, nie tylko w zakresie kryptowalut.

– Jesteśmy integratorem różnych metod płatności. Rozmawiając z naszymi klientami i partnerami, widzimy, że najbardziej zależy im na prostym i bezpiecznym do nich dostępie, niezależnie od tego, czy mówimy o walutach cyfrowych, kartach kredytowych czy innych rozwiązaniach – mówił Wojciech Murawski.

Przedstawiciel Autopay wspomniał również o otwarciu biura w Singapurze. Zwrócił uwagę, że tamtejszy rynek różni się od europejskiego, co wymaga odmiennego podejścia. Na przykład aplikacja Grab, popularna w Azji, oferuje pełną, bezproblemową integrację finansów, podróży, komunikacji i stylu życia.

– W Europie nie mamy niczego porównywalnego. W Stanach Zjednoczonych Elon Musk wspomina o stworzeniu „aplikacji do wszystkiego”, ale to nadal daleko od poziomu integracji, jaki widzimy w Chinach – komentował Alexander Feenie. – Myślę, że teraz, z wykorzystaniem stablecoinów jako metody płatności, będziemy obserwować podobną integrację – na zapleczu, w infrastrukturze – uzupełnił managing partner w Chavanette Advisors.

Wojciech Murawski przypomniał historię wprowadzenia Bliku. Jak zaznaczył, na początku nie było oczywiste, że stanie się on taką popularną metodą płatności. Potrzebny był do tego czas.

– Konieczne były inwestycje w rozwiązanie, współpraca z bankami oraz Mastercard. Ostatecznie płatność stała się dominującą formą w Polsce – opisywał.

Wątek regulacji powracał podczas całej dyskusji. Największym wyzwaniem w UE mogą się okazać szczegółowe zasady implementacji stabilnych walut przez European Banking Authority (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego). Rozporządzenie MICA, w sprawie rynku kryptoaktywów, tworzy tylko i aż dobry fundament. O znaczeniu tego aktu prawnego mówił m.in. Martin Bruncko.

– Rozporządzenie legalizuje stablecoiny. Dzięki temu mogą one zostać uregulowane i zyskać jasne ramy prawne, podobne do tych, jakie mają instytucje pieniądza elektronicznego (EMI, electronic money institutions). A to jest istotne, bo ich emitent zyskuje dostęp do infrastruktury bankowej. To pozwala deponować środki w bankach i korzystać z ich infrastruktury, co wcześniej było trudne lub wręcz niemożliwe – mówił Martin Bruncko. – W Europie mamy przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. A są nią ramy prawne – uzupełnił.

AI w grze

W dyskusji poruszono też temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na branżę płatności i cyfrowych walut. Jak zauważył Wojciech Murawski, Autopay inwestuje w ten obszar od lat, gdyż widzi wiele możliwości zastosowania AI, zwłaszcza w standardowych procesach.

– To sposób na automatyzację wielu procedur, ale też na lepsze wykorzystywanie danych, wspieranie procesów KYC, czyli weryfikujących tożsamość klientów, a co za tym idzie – na zaproponowanie lepszych rozwiązań antyfraudowych – wyliczył i zaznaczył, że zastosowanie AI w firmie będzie coraz szersze. Szczególnie, że waluta cyfrowa będzie zyskiwać na znaczeniu.

– Pozostaje jeszcze kwestia regulacji w zakresie AI – dodał, wskazując, że technologia pomoże rozwijać jakość usług dla końcowego klienta.

– Płatności na pewno będą bardziej płynne, tego oczekujemy w nadchodzących latach – podsumowywał co-CEO Autopay.

Autopay planuje rozwój na kilku kontynentach

Jesteśmy obecni w wielu krajach europejskich. Będziemy kontynuować współpracę z różnymi partnerami w Europie, ale to tylko początek – mówi Wojciech Murawski, co-CEO i członek zarządu Autopay

Co przyniesie przyszłość? Jakie główne trendy zdeterminują rynek płatności?

/> />

Płatności na pewno będą się rozwijać szybko i mamy przekonanie, że we właściwym kierunku. Klienci uwielbiają płacić i kupować w internecie. Dla nas istotne będzie to, żeby zaspokoić potrzeby użytkownika, aby płatności były proste, wygodne, szybkie i bezpieczne. I to jest to, nad czym pracujemy.

Wydaje się, że Polska jest widocznym punktem na mapie nowoczesnych rozwiązań, w tym płatności.

Tak, mamy szczęście być uczestnikiem rynku, który należy do najbardziej dojrzałych na świecie. Ostatnio miałem przyjemność napisania krótkiego artykułu na temat tego, dlaczego jako polskie organizacje nie boimy się już wychylać poza granice kraju, wychodzić na rynki zagraniczne. Jako młoda gospodarka po 1989 r. przeskoczyliśmy kilka faz inwestycyjnych, które musiała przechodzić Europa Zachodnia. Szybko weszliśmy np. w bardzo nowoczesne sieci telekomunikacyjne. To z kolei przyniosło masowy dostęp do internetu, co umożliwiło przyspieszoną digitalizację. Jeżeli spojrzymy na polski system bankowy, na jakość aplikacji, z której korzystamy na co dzień, sposób korzystania z bankowości, liczbę usług finansowych, to takim firmom jak nasza jest po prostu prościej budować dojrzałe, fajne rozwiązania technologiczne. Stąd też nasza obecność w Davos, bo zdecydowaliśmy się jako firma wyjść poza granice i pokazać, jak można realizować płatności w sposób bardzo wygodny dla klienta końcowego.

Jakie są wasze plany rozwoju poza Polską?

Jesteśmy obecni w wielu krajach europejskich. Będziemy na pewno kontynuować współpracę z różnymi partnerami w Europie, ale to tylko początek. W tym roku otwieramy trzy biura poza Europą. Pierwsze już w zasadzie zaczęło działać w Brazylii, drugie uruchomimy w Singapurze. Azja jest ciekawym rynkiem, jeżeli chodzi o rozwiązania płatnicze, również bardzo dojrzałym technologicznie. Prawdopodobnie kolejną lokalizacją będzie Bliski Wschód. Jeżeli pierwsze kroki okażą się udane, będziemy kontynuować ekspansję. Uważamy, że nie ma na co czekać.

Jakie są największe wyzwania dotyczące rozwoju nowoczesnych płatności? Czy regulacje nadążają za zmianami technologicznymi?

Regulacje są bardzo różne w poszczególnych regionach świata. Nawet na poziomie Europy. Mamy Unię Europejską, w której nasza licencja spółki płatniczej obowiązuje we wszystkich krajach. Jednak wchodzenie z usługami na poszczególne rynki wygląda różnie. Jeszcze większym kłopotem jest to, że Unia Europejska dosyć mocno reguluje rynek, a za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, jest to zupełnie inaczej zorganizowane. Europejskim firmom w naturalny sposób jest trudniej konkurować z tamtejszymi.

