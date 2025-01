Rozwój płatności przyspieszył. Użytkownik chce mieć pewność, że jeżeli zechce coś kupić, będzie mógł to zrobić szybko i bezpiecznie – mówi Wojciech Murawski, co-CEO i członek zarządu Autopay. Nowoczesne technologie na to pozwalają.

Z rozwiązań polskiej spółki technologicznej korzysta codziennie blisko 900 tys. klientów. Jak mówi Wojciech Murawski, Polska należy do najbardziej dojrzałych rynków na świecie, jeśli idzie o nowoczesne płatności. Sama spółka wychodzi także za granicę.

– Będziemy kontynuować współpracę z różnymi rynkami europejskimi, natomiast to jest tylko początek. W tym roku otwieramy trzy biura poza kontynentem europejskim. Pierwsze już w zasadzie zaczęło działać w Brazylii, drugie uruchomimy w Singapurze – mówi Wojciech Murawski.

Ocenia on, że Azja jest ciekawym rynkiem jeśli chodzi o rozwiązania płatnicze, również bardzo dojrzałym technologicznie. Kolejnym miejscem ekspansji może być Bliski Wschód.

Rozwój nowoczesnych płatności napędza masowy dostęp do internetu, digitalizacja czy rozwój usług bankowych oraz szerzej – finansowych. W kontekście ekspansji wyzwaniem są różnorodne regulacje w poszczególnych regionach świata. Pewne różnice widać nawet w krajach Unii Europejskiej, choć takie spółki jak Autopay mogą działać w UE na podstawie jednej licencji.

– Jeszcze większym kłopotem jest to, że Unia Europejska dosyć mocno reguluje rynek, za Oceanem, w Stanach Zjednoczonych, jest to zupełnie inaczej zorganizowane – zauważa Wojciech Murawski i dodaje, że utrudnia to konkurowanie z firmami podlegającymi innym przepisom.

Jest to istotne również w związku z rozwojem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

– Myślę, że najważniejsze jest znalezienie balansu i kompromis. Nie można absolutnie zapomnieć o tym, iż regulacje mają wspierać biznes, ale też nie można za każdym razem krytykować instytucji, które nadzorują rynek, że robią to ostrożnie. Taka jest ich rola – podkreśla Wojciech Murawski.

Warto dodać, że firmy europejskiej mają potencjał aby plasować się w światowej czołówce za sprawą swoich pracowników. Wykorzystanie i rozwój technologii nie stanowi problemu.