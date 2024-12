ORLEN podjął strategiczną decyzję o zatrzymaniu projektu Olefiny III, co pozwoli spółce uniknąć straty rzędu 15 miliardów złotych. To efekt wnikliwej analizy kosztów i nieprawidłowości w realizacji inwestycji, które zostały zgłoszone prokuraturze.

Projekt Olefiny III zatrzymany. Strata mogłaby wynieść 15 mld zł

Zarząd ORLEN podjął decyzję o zatrzymaniu Projektu Olefiny III, którego rzeczywiste koszty realizacji sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia. Uchroni to spółkę przed stratą ok. 15 miliardów zł. Te środki przeznaczone zostaną na projekty trwale zwiększające konkurencyjność spółki oraz polskiej gospodarki. O nieprawidłowościach, związanych z procesem inwestycyjnym, zawiadomiono prokuraturę. ORLEN nie wyklucza też wystąpienia wobec byłych członków zarządu z roszczeniem odszkodowawczym. Pozwala na to przyjęta w ostatnich dniach uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - informuje spółka w komunikacie.

Inwestycja nie dawała szansy na zwrot

Rzetelna weryfikacja kosztów i warunków budowy kompleksu Olefiny III, dokonana po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia projektu, wykazała, że inwestycja nie dawała szansy na zwrot. Analiza procesu przygotowania i realizacji inwestycji przez zarząd Daniela Obajtka ujawniła liczne nieprawidłowości, zarówno w obszarze przyjętych założeń, ignorujących warunki rynkowe, jak i harmonogramów czy technologii realizacji. Między innymi zidentyfikowano i rozpoznano istotne problemy natury projektowo-technicznej w zakresie instalacji ISBL, których rozwiązanie wpływa na realizację Projektu - czytamy dalej w komunikacie.

Pierwotny koszt realizacji inwestycji szacowany był na 8,3 mld zł. W 2023 roku ówczesny zarząd zwiększył nakłady ponad trzykrotnie do 25 mld zł, jednocześnie ograniczając zakres inwestycji o najbardziej perspektywiczne chemikalia zaawansowane. Rzeczywisty koszt realizacji inwestycji, uwzględniający budowę infrastruktury niezbędnej do działania instalacji wyniósłby nawet 51 mld zł - twierdzi Orlen.

Najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań

Dążąc do ograniczenia negatywnych efektów ekonomicznych inwestycji w Olefiny III, ORLEN wykorzysta powstałą infrastrukturę, jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia. To projekt oparty o nowe założenia technologiczne, operacyjne i biznesowe w ramach, którego powstanie nowoczesna instalacja do produkcji monomerów, oraz zwiększone zostaną możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadeinowej C4 w wolumenie zoptymalizowanym do potrzeb rynkowych. Nowa Chemia od ok. 2030 roku przejmie funkcje instalacji działającej obecnie w ramach Olefin II i użytkowana będzie przez cały cykl działalności płockiego zakładu - informuje spółka.

Źródło: Orlen