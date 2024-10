Grupa WB Electronics zaprezentowała nową głowicę przeciwpancerną do amunicji krążącej Warmate, która ma na celu zwiększenie skuteczności rażenia pojazdów opancerzonych. Głowica, opracowana we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, oferuje przebijalność przekraczającą 300 mm RHA, co czyni ją bardzo efektywnym narzędziem w walce z czołgami, szczególnie tymi opartymi na technologii poradzieckiej.

Grupa WB Electronics zaprezentowała nową głowicę przeciwpancerną do amunicji krążącej Warmate, która ma na celu zwiększenie skuteczności rażenia pojazdów opancerzonych. Głowica, opracowana we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, oferuje przebijalność przekraczającą 300 mm RHA, co czyni ją bardzo efektywnym narzędziem w walce z czołgami, szczególnie tymi opartymi na technologii poradzieckiej. Testy nowego systemu przeprowadzono w różnych warunkach atmosferycznych, aby sprawdzić działanie strumienia kumulacyjnego przy atakach z różnych kątów. Udało się uzyskać wysoką celność, co potwierdza, że Warmate z nową głowicą może skutecznie atakować cele opancerzone, nawet w trudnych warunkach. Rosyjski sprzęt pancerny bez szans? W kontekście nowej głowicy warto przyjrzeć się grubości pancerzy różnych typów pojazdów opancerzonych, co może pomóc w lepszym zrozumieniu jej zastosowań: Czołgi serii T (T-72, T-80) : Pancerz czołgów T-72 ma grubość około 45 mm w przedniej części, z dodatkowymi osłonami. T-80 w przedniej części może mieć pancerz o grubości do 100 mm. Pozostałe części wozu są jednak możliwe do spenetrowania przez nowy ppanc. Warmate

: Pancerz czołgów T-72 ma grubość około 45 mm w przedniej części, z dodatkowymi osłonami. T-80 w przedniej części może mieć pancerz o grubości do 100 mm. Pozostałe części wozu są jednak możliwe do spenetrowania przez nowy ppanc. Warmate Bojowe Wozy Piechoty (BWP) : Typowe BWP, jak BWP-1, mają pancerz grubości od 14 do 20 mm

: Typowe BWP, jak BWP-1, mają pancerz grubości od 14 do 20 mm BRDM: Grubość pancerza BRDM-2 wynosi około 6-8 mm Polska armia na 20. miejscu w globalnym rankingu. Naprawdę jesteśmy potęgą? Zobacz również Jak więc widać, nowa głowica przeciwpancerna Warmate znacznie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego zniszczenia celów, zwłaszcza w atakach na ich słabsze partie, takie jak tył lub górna część pancerza. Amunicja ta ma możliwość prowadzenia ataków nie tylko pionowo, ale także pod różnymi kątami. Czyni to system bardziej uniwersalnym w konfrontacjach z różnymi typami pojazdów. Piotr Celej Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Piotr Celej Zobacz wszystkie artykuły tego autora Nowa amunicja krążąca z Polski zniszczy nawet czołgi »