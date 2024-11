W najbliższą niedzielę sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe będą zamknięte. Zgodnie z przepisami tego dnia będą obowiązywały ograniczenia w handlu. Które sklepy będą otwarte w najbliższą niedzielę? Czy w tym roku będą jeszcze niedziele bez ograniczeń w handlu?

Czy niedziela, 20 października 2024 r., to niedziela handlowa?

W trzecią niedzielę października zakupy zrobimy tylko w ograniczonym zakresie. Zgodnie z przepisami, tego dnia będą obowiązywały ograniczenia w handlu. Nie zrobimy zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych ani w galeriach handlowych, ponieważ będą one ustawowo zamknięte, a przynajmniej większość z nich. Niedziela, 20 października 2024 r., jest niedzielą niehandlową.

Gdzie w niedzielę, 20 października 2024 r., zrobimy zakupy?

W trzecią październikową niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, będzie można zrobić szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Z obowiązującego zakazu handlu w niedziele zwolnione są bowiem niektóre rodzaje działalności, m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

placówki pocztowe,

gastronomia,

kwiaciarnie.

Zakupy będziemy mogli zrobić również w mniejszych sklepach oraz niektórych sieciach. Ich godziny otwarcia mogą się różnić. Najczęściej placówki te są czynne w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Ustawodawca nie przewidział niedziel handlowych w październiku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2024 r. niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Na najbliższe niedziele bez ograniczeń w handlu musimy czekać aż do grudnia. Przypadną one kolejno 15 i 22 grudnia 2024 r. Oczywiście, przy założeniu, że do tego czasu nie nastąpią żadne zmiany w przepisach.