Koncern poinformował o kolejnym kroku na drodze zielonej transformacji. Rafineria w Możejkach, należąca do ORLEN Lietuva, zainwestuje w farmę fotowoltaiczną mogącą wyprodukować ok. 45 tys. MWh energii elektrycznej rocznie.

Grupa ORLEN zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r. Kluczowym punktem tego planu jest przejście na odnawialne źródła energii. Najnowszy projekt to budowa przyjaznej środowisku farmy fotowoltaicznej o mocy 42,2 MWp (megawatopiki – miara określająca maksymalną wydajność w tzw. standardowych warunkach pomiarowych), która powstanie na terenie rafinerii Możejki.

Na własne potrzeby

Nowa farma fotowoltaiczna umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku ok. 45 tys. MWh energii elektrycznej. Dla porównania, jest to ilość, która pozwoliłaby naładować blisko pół miliona samochodów elektrycznych albo pokryć zapotrzebowanie ok. 15 tys. gospodarstw domowych. Na instalację zajmującą 600 tys. mkw. złoży się 68 tys. dwustronnych modułów PV o mocy 620 Wp (watopików) każdy. Zaletą tej technologii jest to, że panele mogą wychwytywać światło słoneczne zarówno z góry, jak i z dołu, dzięki czemu są bardziej wydajne w warunkach słabego oświetlenia, podczas pochmurnych dni. Dwustronne panele mogą wytworzyć do 30 proc. więcej energii niż konwencjonalne, jednostronne moduły.

Uruchomienie farmy jest przewidziane pod koniec przyszłego roku. Dzięki niej zakład w Możejkach będzie mógł zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jak podkreślił Marek Gołębiewski, prezes zarządu ORLEN Lietuva, za sprawą wykorzystania nowoczesnych technologii i wdrażania ekologicznych rozwiązań rafineria Możejki zminimalizuje swój wpływ na środowisko naturalne.

Energia z nowej instalacji zostanie w całości wykorzystana przez zakład na potrzeby własne, między innymi do zasilania budynków biurowych i pozostałej infrastruktury rafineryjnej. Pozwoli to również zmniejszyć koszty.

Realizacja przedsięwzięcia polega nie tylko na instalacji paneli. Konieczne jest także wykonanie szeregu prac projektowych oraz budowlanych. Wśród nich są przygotowanie samych projektów inwestycji, jak również uzyskanie niezbędnych pozwoleń, budowa elektrowni i przyłącza o napięciu 6kV oraz przygotowanie tras kablowych na terenie rafinerii. Ich wykonawcą będzie firma Electrum z Białegostoku.

Nie tylko Możejki

ORLEN, który zamierza odgrywać wiodącą rolę w transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestuje w odnawialne źródła energii również w innych swoich zakładach.

W tym roku powstały już cztery elektrownie fotowoltaiczne w terminalach paliw w Sokółce (o mocy 1,25 MWp), Żurawicy (1,6 MWp), Ostrowie Wielkopolskim (3,1 MWp) oraz na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku (4,8 MWp). Ponadto, koncern zainstalował 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach paliw ORLEN w Polsce oraz rozpoczął przygotowania do montażu takich instalacji na kolejnych 40 stacjach.

W trakcie budowy jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 2 MWp na terenie rafinerii w Płocku.

W sierpniu spółka ORLEN Wind 3 poinformowała o zakupie dwóch farm fotowoltaicznych oraz 13-turbinowej, lądowej farmy wiatrowej „Warta”. Te pierwsze zlokalizowane są w województwie lubuskim i wielkopolskim. Farma w Chotkowie w powiecie żagańskim ma powierzchnię 45 hektarów, na których zamontowano ponad 61 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 40 MWp. Natomiast instalacja na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Przykona ma moc 200 MWp, obecnie trwa jej rozbudowa o kolejne 40 MWp. Farma wiatrowa, położona w województwie łódzkim, na zachód od Sieradza, ma moc 26 MW.

Wartość inwestycji w trzy farmy to ok. 1,15 mld zł. Będą produkować rocznie ok. 400 GWh energii, czyli tyle, ile zużywa blisko 182 tys. gospodarstw domowych.

Grupa ORLEN do końca 2030 r. chce przeznaczyć ponad 80 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych na projekty transformacyjne. Do końca tej dekady zamierza osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Drogą do tego ma być też inwestycja Baltic Power, realizowana przez Grupę ORLEN wspólnie z kanadyjskim Northland Power. Do 2026 r. włączy ona do krajowego systemu energetycznego moc blisko 1,2 GW. Pozwoli to zasilić w czystą energię ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

PA

Inwestycje ORLEN na Litwie ORLEN Lietuva realizuje wartą 970 mln euro inwestycję w instalację do pogłębionego przerobu ropy naftowej, która wzmocni potencjał produkcyjny rafinerii w Możejkach. Łącznie od 2006 r. ORLEN wydał prawie 4,5 mld dol. na zakup i modernizację rafinerii. Zatrudnia ona bezpośrednio ok. 1500 osób, będąc najważniejszym pracodawcą w regionie Możejek i jednym z kluczowych na Litwie. ORLEN posiada także terminal w Butyndze, przez który importowana jest ropa naftowa, jest również właścicielem terminala Mockava, stacji przeładunkowej wykorzystywanej do eksportu wyrobów do Polski i Ukrainy.