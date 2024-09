Zarabiają nie gorzej niż średnia krajowa, mają całkiem przyzwoity poziom oszczędności oraz mocno wierzą w osiągnięcie swoich celów finansowych – taki obraz sytuacji materialnej Polaków przed 35. rokiem życia może nieco zaskakiwać.

Jak wynika z badania Young Money Matters, ok. 65 proc. respondentów z Polski w wieku 18-35 lat jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Pozostałe kategorie – osoby samozatrudnione, osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, osoby utrzymujące się z rodziny, nadal się kształcące – stanowią mniej niż po 10 proc. formy zatrudnienia.

Dochody połowy Polaków przed 35. rokiem życia były niższe od średniej krajowej wynoszącej 7768 zł. Co 3. badany wskazał, że zarabia mniej więcej tylko co wynosi średnia, a co 5. badany, że o co najmniej 20 proc. więcej. Łacznie widzimy więc, że granica między wyższymi i niższymi zarobkami w porównaniu do krajowej przeciętnej przebiega w połowie badanej grupy.

Raport ujawnia jednak różnice w poziomie wynagrodzeń w zależności od płci ankietowanej osoby. „Ponad połowa młodych Polek (56 proc.) zarabia mniej niż przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z 45 proc. mężczyzn, podczas gdy 32 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet zarabia mniej więcej tyle samo, co przeciętne wynagrodzenie” – napisano w raporcie.

„To mniej więcej odpowiadałoby różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącej 4,5 proc., zmierzonej przez UE w najnowszym raporcie. Jest to jeden z najniższych poziomów w Unii Europejskiej i znacznie poniżej średniej UE wynoszącej 13 proc., obejmującej kraje, w których dyskryminacja płacowa ze względu na płeć jest prawdopodobnie większa” – dodano w raporcie przygotowanym przez Cook Communications.

Na co wydają zarobione pieniądze?

Z badania wynika, że młodzi Polacy wydają na żywność średnio jedną czwartą (26 proc.) swoich miesięcznych dochodów. Było to spójne we wszystkich grupach wiekowych, płciowych i dochodowych.

Co ciekawe, oszczędności były drugim co do wielkości wydatkiem naszych respondentów, którzy oszczędzali średnio 17 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia. Na trzecim miejscu uplasowały się rachunki za media (13 proc.), a dalej czynsz (11 proc.) i transport (10 proc.).

Duży udział pozycji „oszczędności” w domowym budżecie pozytywnie świadczy o świadomości finansowej młodych Polaków i Polek. Badanie pokazuje, że ¼ osób ma zgromadzone środki, które pozwoliłyby im przetrwać co najmniej pół roku bez dodatkowych dochodów. Na 1-2 miesiące oszczędności wystarczyłyby 28 proc. badanych, a na maksymalnie miesiąc – 25 proc.

Nicholas Watson z Cook Communications zwraca uwagę, że choć istnieje wiele powszechnych przekonań na temat podejścia młodych ludzi do pieniędzy, to jednak – jak pokazuje badanie – młodzi Polacy wiedzą jak rozsądnie zarządzać swoimi finansami.

- Wbrew oczekiwaniom, raport ten pokazuje, że dzisiejsza młodzież, przynajmniej w Polsce, nie tylko oszczędza pieniądze, kiedy tylko ma sposobność, ale także interesuje się i angażuje w to, gdzie je zainwestować oraz jak je wydawać – ocenie Watson.

- Dzieje się tak pomimo kryzysu kosztów utrzymania i sytuacji na rynku mieszkaniowym, która sprawiła, że posiadanie domu dla wielu osób znalazło się poza zasięgiem - dodaje.

Wiedza o finansach? Głównie Internet

Większość respondentów (66 proc.) zadeklarowała, że polega na Internecie w zakresie informacji na temat produktów finansowych i inwestowania, a prawie jedna czwarta śledzi co najmniej jednego influencera finansowego online. Zaledwie 8 proc. stwierdziło, że otrzymuje porady i informacje finansowe ze szkoły.

Pomimo tego, że większość respondentów (58 proc.) spodziewa się wzrostu kosztów utrzymania w ciągu najbliższego roku, 70 proc. jest przekonanych, że może osiągnąć swoje cele finansowe. Tylko 11 proc. ankietowanych uważa swoje aspiracje za nieosiągalne.

W badaniu Young Money Matters wzięło udział 500 Polaków w wieku 18-35 lat, przy czym największą grupę (41 proc.) stanowiły osoby w wieku 30-35 lat (millenialsi). Pozostałe trzy grupy (głównie pokolenie Z) to: 18–21 (13 proc.), 22–25 (23 proc.) i 26–29 (22 proc.).