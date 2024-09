Sieć handlowa ma szerokie plany związane z rozwojem działalności w naszym kraju

Lidl nie tylko chce rozwijać sektor detaliczny w Polsce, lecz także mieć coraz większy wpływ na inne branże, a tym samym na polską gospodarkę. Drogą do tego ma być dalszy rozwój. Dziś Lidl Polska ma ponad 900 sklepów i 13 centrów dystrybucyjnych w kraju. – W planach jest otwarcie 14 centrów dystrybucyjnych oraz nowych sklepów. Mowa w sumie o ponad 50 placówkach handlowych rocznie – zapowiedział Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu i dodał, że w ślad za tym będzie również rosło zatrudnienie w firmie.

– Będziemy poszukiwać nawet do 1 tys. osób rocznie. Nie nastawiamy się tylko na pozyskanie z rynku pracy młodych osób, lecz także tzw. silversów. W naszej sieci jest miejsce dla każdego – zadeklarował Włodzimierz Wlaźlak.

Dziś zespół Lidla liczy ponad 27 tys. osób. W związku z planami w zakresie zwiększenia zatrudnienia tylko w tym roku firma wyda na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł.

– Jednocześnie zamierzamy pozostać liderem w branży pod względem wynagrodzenia oferowanego pracownikom – dodał Włodzimierz Wlaźlak.

W lipcu br. miała miejsce kolejna podwyżka. Obecnie pracownicy sklepów zarabiają od 4750 do 5700 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy mogą liczyć na wzrost płacy do kwoty od 4950 do 5900 zł brutto, a po dwóch latach od 5150 do 6150 zł brutto. Więcej zarabiają też pracownicy magazynów. Na początku zatrudnienia otrzymują od 5200 do 5850 zł brutto, po roku pracy od 5500 do 6100 zł brutto, a po trzech latach od 6100 do 6700 zł brutto.

Wysokie zarobki to jednak nie wszystko. Kandydaci przy wyborze oferty zwracają uwagę również na szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych, elastyczne podejście, stabilność zatrudnienia oraz wartości reprezentowane przez pracodawcę. To wszystko zapewnia Lidl Polska.

Lidl zapowiada też kolejne inwestycje w nowe technologie, które nie tylko będą działały na korzyść pracowników czy klientów, lecz także wpłyną na finanse firmy. W planach jest zwiększanie stref z kasami samoobsługowymi w sklepach, cyfryzacja procesów, jak również instalacja kolejnych ekologicznych rozwiązań.

– Stawiamy na fotowoltaikę czy odzysk ciepła z mebli chłodniczych. Chcemy być nie tylko ekologiczni, lecz także optymalizować koszty prowadzonej przez nas działalności. Jest to możliwe poprzez montaż zielonych rozwiązań, które szybko się zwracają, dając potem oszczędności np. w zużywanej energii. Zwrot z pomp ciepła to 3–4 lata – wyjaśnił Włodzimierz Wlaźlak, podkreślając, że strategia firmy na nadchodzące lata zawiera w sobie kilka ważnych celów: utrzymanie niskich i atrakcyjnych cen wraz z wysoką jakością produktów, dbanie o wysoki komfort klientów w sklepach, co wyraża się w szerokości alejek czy przejrzystości prezentacji towarów, rozszerzanie współpracy z polskimi dostawcami i eksport ich asortymentu.

–To wszystko zamierzamy zrealizować zgodnie z naszą strategią CSR, czyli chroniąc klimat i zasoby naturalne, szanując bioróżnorodność, promując zdrowie i uczciwe działanie, a także angażując się w dialog z pozostałymi interesariuszami – powiedział Włodzimierz Wlaźlak

– Będziemy też dążyć do podnoszenia konkurencyjności. To o tyle ważne, że klienci robią codziennie zakupy. Z badań wynika, że odwiedzają sklepy przez 341 dni w roku. Aby w tym czasie wybierali nasze placówki, musimy im zapewnić ofertę, która będzie dopasowana do ich potrzeb. Do tego musi być tak zaprezentowana, by szybko zrobili zakupy, nie tracąc czasu na poszukiwania potrzebnych produktów – uzupełnia.

Działalność firmy można dziś wyrazić w czterech zasadach.

– Pierwsza to prostota, która oznacza wyselekcjonowany i atrakcyjny asortyment, tak by klient mógł szybko kupić potrzebne towary – powiedział Włodzimierz Wlaźlak.

Druga zasada to niezawodność.

– Chcemy być firmą, na której można polegać. Przyznaję, rozpoczęcie współpracy z siecią nie jest łatwe, ale gdy zostanie nawiązana, to trwa latami. Ta niezawodność wyraża się też w płaceniu podatków – podkreśliłWłodzimierz Wlaźlak.

Trzecią zasadą jest efektywność wyrażona w pracy, w której uwzględnia się procesy i usprawnienia, tak by wykonywanie obowiązków było proste i bardziej wydajne. Ostatnią zasadą jest skuteczność, czyli sukcesywnie dążenie do celu.

– Jeśli coś sobie założymy, to realizujemy nasz plan. Dziś jesteśmy największą siecią sklepów spożywczych w Europie – podsumował Włodzimierz Wlaźlak.