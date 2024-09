Komenda Główna Policji podjęła decyzję o rozbudowie floty opancerzonych transporterów, dla sił kontrterrorystyczych oddziałów. W najbliższym czasie formacja wzbogaci się o dwa nowe lekkie transportery opancerzone TUR VI, produkowane przez polską firmę AMZ Kutno. Wartość zakupu to ponad 12,5 miliona złotych.

Plan komendy głównej zakłada, że każdy z 17 garnizonów policji oraz CPKP „BOA” będzie dysponować przynajmniej jednym lekkim transporterem opancerzonym. Dotychczas w służbie jest osiem pojazdów TUR VI, w tym dwa wyposażone w specjalne rampy szturmowe, ułatwiające prowadzenie działań operacyjnych. Zakup kolejnych dwóch pojazdów ma zostać zrealizowany w ciągu 63 dni.

Ponad dwukrotnie droższe

Jednak koszt zakupu nowych transporterów opancerzonych jest wyraźnie wyższy niż kilka lat temu. W 2018 roku policja zapłaciła około 23 milionów złotych za osiem pojazdów TUR VI, co oznacza średnio niecałe 3 miliony złotych za sztukę. Wówczas tylko dwa z nich były wyposażone w rampy szturmowe, co podwyższało ich jednostkową cenę. Dziś, za dwa pojazdy z rampami szturmowymi, Komenda Główna Policji musi zapłacić ponad 12,5 miliona złotych, co daje ponad 6 milionów złotych za sztukę – dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach.

Wzrost cen można częściowo tłumaczyć specyfiką zamówienia. Zgodnie z wymaganiami technicznymi, pojazdy muszą przejść dodatkowe testy, w tym badania odporności balistycznej i przeciwminowej, co niewątpliwie wpływa na ostateczny koszt. Dodatkowo, cena materiałów i technologii wykorzystywanych w produkcji również wzrosła, co jest ogólnym trendem na rynku zbrojeniowym.

AMZ Kutno bez konkurencji

Warto również zaznaczyć, że w przetargu na zakup transporterów opancerzonych policja nie miała dużego wyboru – jedyną ofertę złożyła firma AMZ Kutno, producent pojazdów TUR VI. Mimo to, logistycy policyjni zdawali sobie sprawę z możliwości wyższych kosztów, ponieważ już na wstępnym etapie wyasygnowano na ten cel 12 milionów złotych. Ostatecznie jednak, aby sfinalizować zamówienie, konieczne było znalezienie dodatkowych 546 tysięcy złotych na zakup transporterów.