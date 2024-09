Organizacje przedsiębiorców zgłosiły zastrzeżenia wobec planowanych przez resort cyfryzacji wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników telewizyjnych.

Rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie będzie aktem wykonawczym do nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1221). Podczas konsultacji dotyczących projektu tego rozporządzenia Związek Cyfrowa Polska – zrzeszający producentów, dystrybutorów i importerów sprzętu RTV – zwrócił uwagę, że jedno z rozwiązań może skutkować wzrostem cen telewizorów.

Chodzi o parametry złącza HDMI w odbiornikach umożliwiających wyświetlanie obrazu w jakości UHD (rozdzielczość 3840x2160). Według obecnych przepisów takie telewizory muszą mieć co najmniej łącze HDMI 2.0b. Projektowane rozporządzenie podnosi poprzeczkę do 2.1.

W ocenie ZPC, ze względu na skomplikowanie procesów technicznych, certyfikacja HDMI 2.1 jest dużo droższa niż 2.0b, co może podnieść ceny telewizorów.

Podobne zastrzeżenia ma Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Argumentuje, że wyższy standard łącza jest stosowany w telewizorach z wyższej półki: premium UHD i odbiornikach gamingowych – wspierających wyższe częstotliwości obrazu lub głębię kolorów. Jednak w ich przypadku wyższa cena jest zapłatą za wyższą jakość. Natomiast użytkownicy odbiorników ze średniej i z niższej półki nie odczują korzyści jakościowej.

Obie organizacje podnoszą też, że w żadnym z państw Unii Europejskiej minimalne wymagania dla odbiorników telewizyjnych nie obejmują tak wysokich parametrów HDMI.

Druga uwaga branży dotyczy telewizji hybrydowej (HbbTV) – technologii pozwalającej na dołączenie do kanału telewizyjnego interaktywnej aplikacji. Obecnie obowiązujące przepisy w odniesieniu do HbbTV wymagają co najmniej wersji 2.0.1. Natomiast projektowane rozporządzenie nie określa minimalnego standardu w tym zakresie.

Zdaniem ZPC należy utrzymać obecne zasady, ponieważ rynek się do nich w większości dostosował.

Również Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) opowiada się za utrzymaniem minimalnego standardu telewizji hybrydowej, gdyż zapewnia on działanie każdej aplikacji, niezależnie od zainstalowanego w odbiorniku systemu operacyjnego.©℗