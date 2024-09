Dla Grupy ORLEN kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią ważny element zarządzania strategicznego i są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy w celu wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024–2030 odpowiada na najistotniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne związane ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, minimalizowaniem wpływu na ekosystem, relacjami społecznymi, a także sytuacją geopolityczną i gospodarczą. Fundament dokumentu stanowi pięć kluczowych filarów: Klimat, Środowisko, Pracownicy, Społeczności, Zarządzanie, w których zdefiniowane cele odnoszą się m.in. do Celów Zrównoważonego Rozwoju OZE i unijnych standardów raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN dotyczy wszystkich spółek Grupy ORLEN, co po synergiach wynikających z połączenia z Grupą LOTOS, PGNiG i Energą wymagało nie tylko ujednolicenia strategii dla wszystkich segmentów działalności koncernu, lecz także przedefiniowania łańcucha wartości i uwzględnienia wszystkich interesariuszy.

Biznes odpowiedzialny za klimat

Ograniczenie wpływu działalności na klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych są kluczowym elementem strategii biznesowej, a adaptacja do zmian klimatu jest niezbędna dla dalszego rozwoju spółki. Odpowiadamy na wyzwanie związane ze zmianą klimatu przez zaangażowanie w transformację energetyczną. Globalna transformacja energetyczna, która odbywa się na naszych oczach, jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy Środkowej. Grupa ORLEN, jako największa firma w regionie, jest bardzo zaangażowana w ten proces.

Koncern zadeklarował ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Do 2030 r. obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto aż o 15 proc. zmniejszy współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę ORLEN.

Osiągnięcie zadeklarowanych celów będzie realizowane m.in. dzięki przyspieszeniu inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze, poprawie efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycjom w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Z kolei do 2035 r. Grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

Kształtowanie wrażliwości środowiskowej

Grupa ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Takimi działaniami są m.in. ochrona bioróżnorodności, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa czy gospodarka obiegu zamkniętego. Ochrona środowiska jest jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności Grupy ORLEN. Działania pozytywnie wpływające na uwarunkowania środowiskowe są realizowane w perspektywie długofalowej. Przykładem jest poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej instalacji przemysłowych oraz redukcja ilości odprowadzanych ścieków, a także wykorzystanie bloków gazowo-parowych (CCGT), charakteryzujących się niższą emisyjnością oraz mniejszym wpływem na środowisko.

Bezpieczeństwo i dobre warunki pracy

Ludzie to najcenniejszy zasób Grupy ORLEN, dlatego koncern wdraża inicjatywy, które wspierają ich dobrostan oraz rozwój kompetencji zawodowych i pasji. Grupa dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa i praw człowieka. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na zasadach uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz dialogu, współpracy i zaangażowaniu w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

Otwartość na świat i potrzeby społeczności

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają równorzędną wartość. Koncern realizuje zasadę odpowiedzialności wobec społeczności, dlatego wspiera je na różnych polach aktywności. Jednym z kluczowych inicjatyw jest Program Sprawiedliwej Transformacji, który odpowiada na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej w nisko- i zeroemisyjną.

Koncern realizuje wiele projektów wspierających lokalne społeczności, aktywizujących ich mieszkańców do wspólnego działania. Docenia i wspiera polskie kulturę, naukę i sport.

Zarządzanie zgodne z ładem korporacyjnym

Grupa ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Koncern dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji.

Ugruntowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie zarządczym to fundament sprawnego i efektywnego budowania wartości Grupy ORLEN i jej dalszego rozwoju. Zarówno komunikacja, jak i edukacja w temacie zrównoważonego rozwoju to elementy, które przyświecają całemu procesowi opracowywania i wdrażania strategii.

