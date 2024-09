Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma zostać ukończony do końca 2028 roku – poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Jak zapewnił wiceminister w ramach tego projektu, dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej mają zostać przekazane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jeszcze we wrześniu 2024 roku.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu

Marchewka w Sejmie przedstawił aktualne informacje dotyczące prac nad budową terminala, podkreślając ich istotność dla przyszłości gospodarki morskiej.

-Przez ostatnie miesiące zrealizowaliśmy wiele działań przybliżających nas do tego, aby do portu w Świnoujściu przypływały największe kontenerowce na świecie. – podkreślał wiceminister.

W kwietniu 2024 roku wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie lokalizacyjne dla inwestycji, a w maju podpisano umowę o wartości 10 milionów złotych na wykonanie studium wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko dla toru podejściowego. Kolejne umowy zawarto w sierpniu i wrześniu – obejmowały one m.in. badania ferromagnetyczne dna morskiego w miejscu przyszłego falochronu oraz skan magnetyczny dna basenu portowego.

Koszty terminala w Świnoujściu

Szacowany koszt budowy części lądowej terminala, w tym dróg dojazdowych, wynosi około 1,2 miliarda złotych. Równocześnie w wieloletnim programie zapisano 10 miliardów złotych na budowę 70-kilometrowego toru podejściowego, a 2,5 miliarda złotych na budowę pirsu.

Marchewka odniósł się także do innych strategicznych projektów związanych z infrastrukturą na Pomorzu, w tym budowy pirsu dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ten kilometrowy pirs będzie obsługiwał ok. 200 dostaw niezbędnych do realizacji elektrowni.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe i rozwój portów

Oprócz prac nad terminalem kontenerowym, wiceminister Marchewka omówił inne istotne projekty, takie jak budowa terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Gdańsku, na którą uzyskano już pozwolenie na budowę. Inwestycje w rozwój portów serwisowych w Darłowie, Ustce i Łebie są kolejnym ważnym krokiem w kierunku rozwoju sektora energii odnawialnej.

Wiceminister poinformował również o inwestycjach w rozwój infrastruktury kolejowej, które mają wspierać transport kontenerów ze Świnoujścia na południe Polski. W najbliższych latach z KPO zostanie zrealizowany projekt modernizacji linii kolejowej „Nadodrzanka”. Planowane jest wyeliminowanie ograniczeń przepustowości, co pozwoli na dwutorowy przejazd pociągów i ułatwi eksport towarów do naszych sąsiadów. Szacowany koszt tych inwestycji to ponad 200 milionów złotych.