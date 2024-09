Minister Cyfryzacji w najbliższych dniach złoży – za pośrednictwem Prezesa UOKiK - do Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej dla inwestycji w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Wartość planowanej pomocy publicznej rozłożonej na lata 2024 – 2026 to ponad 7,4 mld zł (1,8 mld dolarów). Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce w ostatnich latach.

Proces udzielenia pomocy publicznej dla Intela prowadzony jest na podstawie rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych”. Na wniosek Ministra Cyfryzacji, od 9 lutego br. trwało postępowanie prenotyfikacyjne prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz Intel. Negocjacje dobiegły końca.

– Komisja Europejska poinformowała Polskę, że jest zielone światło dla notyfikacji pomocy publicznej dla firmy Intel. To ważny krok, na który czekaliśmy ostatnie kilka miesięcy i o który zabiegaliśmy w Brukseli. Fabryka półprzewodników w Polsce jest coraz bliżej realizacji. Wzmocni to znacząco gospodarkę, jak i bezpieczeństwo kraju – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Droga do rozpoczęcia oficjalnej notyfikacji pomocy publicznej jest otwarta. Notyfikacji, na wniosek Ministra Cyfryzacji, dokona Prezes UOKiK. Równolegle uruchomione zostaną prace związane z uzyskaniem zgody Rady Ministrów, wyrażanej w formie uchwały, na udzielenie pomocy publicznej Intelowi. Prace te mają najwyższy priorytet wśród innych zadań realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

- Liczymy, że podpisanie umowy z Intelem nastąpi do końca tego roku. Wówczas będzie możliwe rozpoczęcie budowy zakładu. Będzie to największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce od wielu lat. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, że dotyczy ona półprzewodników, jednego z kluczowych produktów, napędzającego gospodarkę przyszłości – dodał DariuszStanderski, wiceminister cyfryzacji, który stoi na czele Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych.

Zgoda Rady Ministrów oraz notyfikacja pomocy publicznej umożliwią zawarcie umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji a Intel, określającej szczegółowe zasady tej pomocy. Warunkiem udzielenia pomocy publicznej jest uzyskanie także przez Intel statusu otwartej unijnej fabryki. Intel złożył już taki wniosek do Komisji Europejskiej.

Z uwagi na wartość przedmiotu umowy niezbędne będzie zaopiniowanie jej przez Prokuratorię Generalną. Trwają już robocze prace pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Prokuratorią.