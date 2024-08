Trawa odliczanie i wielkie przygotowywanie do nowego roku szkolnego. Szansę na skompletowanie szkolnej wyprawki będziemy mieli także w najbliższą niedzielę. Ostatnia wakacyjna niedziela jest bowiem niedzielą handlową. Sklepy i galerie handlowe będą otwarte dla klientów. To już piąta niedziela handlowa w tym roku. Ile jeszcze niedziel handlowych pozostało do końca 2024 r.?

Czy w najbliższą niedzielę sklepy i galerie handlowe będą otwarte?

Ostatnia wakacyjna niedziela to ustawowo niedziela handlowa. Wskazuje na to art. 7 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jego treścią ustawowe ograniczenia nie obowiązują m.in. w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Niedziela, 25 sierpnia 2024 r., została wymieniona w powyższym artykule, więc zakaz handlu nie będzie w nią obowiązywał. W najbliższą niedzielę i galerie handlowe pozostaną otwarte. To już piąta niedziela handlowa w 2024 r.

Niedziele handlowe 2024 – siedem dodatkowych dni na zakupy

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w 2024 r. handel będzie dozwolony tylko w siedem niedziel. Przepisy wspomnianej wyżej ustawy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

• kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

• niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

• ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Czy w 2024 r. będą jeszcze niedziele handlowe?

Najbliższa niedziela, 25 sierpnia 2024 r., będzie piątą niedzielą handlową w tym roku. Jeśli przepisy nie zmienią się jesienią, to na kolejną niedzielę handlową przyjdzie nam sporo poczekać.Ustawodawca przewidział bowiem w tym roku jeszcze tylko dwieniedziele zwolnione z ustawowego zakazu handlu. Będą one jednak dopiero w grudniu. To dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Przypadną one 15 i 22 grudnia 2024 r.

Kiedy przypadają niedziele handlowe w 2024 r.?

W 2024 r. niedziele handlowe przypadają w następujących terminach:

• 28 stycznia,

• 24 marca,

• 28 kwietnia,

• 30 czerwca,

• 25 sierpnia,

• 15 grudnia,

• 22 grudnia.

Czy wrócą niedziele handlowe?

Powrót handlowych niedziel zależy od finalnego efektu trwających prac legislacyjnych. Przygotowany przez posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu utknął w Sejmie, a posłowie spotkają się dopiero w połowie września. Najbliższe obrady na Wiejskiej zaplanowano w terminie 11-13 września 2024 r. Nie wiadomo jednak, czy w planie pierwszych powakacyjnych obrad zostaną uwzględnione prace nad tą nowelizacją. Wspominany projekt nowelizacyjny zakłada spore zmiany, wśród których najważniejsza dotyczą zwiększenia liczby niedziel handlowych do dwóch w miesiącu. Ograniczenia miałyby nie obowiązywać w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca.