Ostatnie tygodnie przyniosły spadek cen benzyny 95 i oleju napędowego, co skłania wielu kierowców do tankowania na zapas. Choć oszczędność na paliwie wydaje się kusząca, warto wiedzieć, że niewłaściwe przechowywanie czy transportowanie paliwa może skutkować surowymi mandatami - sięgającymi nawet 3000 zł. Jakich zasad należy przestrzegać, aby uniknąć wysokich kar?

Jak donosi Dziennik.pl, obecne promocje na stacjach, w tym obniżki sięgające 45 groszy na litrze przy użyciu Karty Dużej Rodziny, zachęcają do gromadzenia większych ilości benzyny lub oleju napędowego. Trzeba jednak pamiętać, że niewłaściwe magazynowanie lub transportowanie większych ilości paliwa może prowadzić do wysokich mandatów. Przepisy określają limity ilościowe oraz wymagania dotyczące pojemników a to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami.

Przepisy dotyczące transportu paliwa

Dziennik.pl przypomina, że zakup paliwa na zapas jest obwarowany licznymi przepisami, które regulują, ile i w jaki sposób można przewozić paliwo. I tak, dla osób fizycznych korzystających z samochodów osobowych, maksymalna pojemność jednego zbiornika przenośnego to 60 litrów, a łączny ładunek nie może przekroczyć 240 litrów. Przewożenie paliwa w pojemnikach przekraczających te limity może skutkować karą do 2000 zł. Dodatkowo, niezwykle istotne jest, aby zbiorniki były odpowiednio certyfikowane i atestowane. Używanie nieodpowiednich pojemników, np. plastikowych butelek czy pojemników po chemikaliach, grozi mandatem w wysokości 3000 zł.

Przechowywanie paliwa. Co jest dozwolone?

Przechowywanie zapasów paliwa w garażu również podlega rygorystycznym regulacjom. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, w garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m², zbudowanym z materiałów niepalnych, można przechowywać do 200 litrów paliwa. W przypadku innych garaży, na przykład w domach szeregowych, dopuszczalne jest magazynowanie maksymalnie 60 litrów paliwa. Niezastosowanie się do tych przepisów może skutkować grzywną do 5000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet aresztem.

Paliwo na zapas. Czy to się opłaca?

Choć tankowanie na zapas może wydawać się korzystne, warto zastanowić się nad długoterminową opłacalnością takiego rozwiązania. Nowa benzyna 95 E10, zawierająca do 10 proc. bioetanolu, ma tendencję do szybkiego tracenia swoich właściwości. Po kilku miesiącach przechowywania, paliwo może nie nadawać się do użycia, co w przypadku zalania go do silnika, może prowadzić do poważnych awarii. Podobnie, kupowanie letniego oleju napędowego, który nie zawiera komponentów specyficznych dla paliw zimowych, może zimą skutkować problemami z uruchomieniem pojazdu.

Mandaty za nieodpowiednie zachowanie na stacji paliw

Kierowcy powinni pamiętać, że mandat można otrzymać nie tylko za niewłaściwe przewożenie lub przechowywanie paliwa, ale także za niewłaściwe zachowanie na stacji paliw. Przykładem jest tankowanie z włączonym silnikiem, co może skutkować mandatem do 300 zł. Policjant może również ukarać kierowcę za nadmierną emisję spalin lub generowanie hałasu, co często zdarza się przy pozostawieniu włączonego silnika podczas tankowania.