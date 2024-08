Atak hakerski na firmę Holding1, jedną z największych grup kapitałowych w Polsce, spowodował wyciek danych tysięcy klientów.

Na darknecie pojawiła się informacja, która wywołała prawdziwe poruszenie. Hakerzy ogłosili, że udało im się zdobyć aż 960 GB danych z Holding1. Wśród danych, które mogły wyciec, znajdują się:

Imiona i nazwiska

Adresy zamieszkania

Numery telefonów

PESELE

Adresy e-mail

Daty urodzenia

Numery dowodów osobistych

Numery praw jazdy

Nie tylko dane osobowe znalazły się w rękach cyberprzestępców. Wyciekły również specyficzne dokumenty, w tym:

Zdjęcia szkód powypadkowych

Dokumenty dotyczące metod lakierowania

Grafiki związane z wynajmem samochodów zastępczych

Regulaminy i wzory umów

Umowy B2B

Tego typu wyciek danych to prawdziwa "kopalnia złota" dla cyberprzestępców, którzy mogą wykorzystać te informacje do różnego rodzaju oszustw.

Wyciek danych z Holding1. Kto jest zagrożony?

Holding1 nie jest małą firmą. W jej skład wchodzą takie marki jak wypożyczalnia samochodów Express, Autopunkt, Traficar oraz Polska Grupa Dealerów, która reprezentuje wiele popularnych marek samochodowych, w tym Alfa Romeo, Fiat, Ford, Hyundai, Nissan czy Renault.

Wiadomo, że Holding1 już rozpoczął wysyłanie ostrzeżeń do swoich klientów, informując ich o potencjalnym zagrożeniu. Firma twierdzi, że nie ma dowodów na to, by dane zostały wykorzystane, jednak w takich sytuacjach zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności. Administratorzy z Holding1 zalecają szczególną ostrożność przy transakcjach, a także zmianę haseł.