W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ograniczeniach handlu w niedziele. Zakłada ona zwiększenie liczby niedziel handlowych do dwóch w miesiącu. Jednak w najbliższą niedzielę będą obowiązywać dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że sklepy i galerie handlowe będą ustawowo zamknięte. Druga niedziela sierpnia to niedziela niehandlowa. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy 11 sierpnia?