Wraz z rosnącą popularnością platformy Marketplace na Facebooku, coraz więcej użytkowników zgłasza problem z oszustwami, które zagrażają bezpieczeństwu zarówno sprzedających, jak i kupujących. Zjawisko to, znane jako "scamerskie propozycje", stało się prawdziwą zmorą dla osób korzystających z tej sekcji portalu społecznościowego. Jakie są zagrożenia związane z handlem na Marketplace i jak się przed nimi chronić?

Oszustwa na Marketplace przybierają różne formy, ale najczęściej obejmują próby wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych od użytkowników. Złodzieje stosują różnorodne taktyki, aby wzbudzić zaufanie swoich ofiar i nakłonić je do podjęcia działań, które narażają je na ryzyko. Jednym z najczęściej stosowanych trików jest wysyłanie wiadomości o rzekomej zapłacie za wystawiony przedmiot, z prośbą o zalogowanie się do fałszywego linku w celu potwierdzenia transakcji.

Marka InPost wykorzystywana przez oszustów

Wystawiający przedmioty na sprzedaż użytkownik Facebooka podzielił się swoim doświadczeniem:

"Aktualnie sprzedaż na marketplace na FB to makabra. Na każde ogłoszenie po chwili pojawia się kilka scamerskich propozycji. Przy tej sprzedaży była jedną oferta realna i 6 propozycji 'już opłacone - zaloguj się tylko do linka, żebyśmy mogli ciebie okraść'. - napisał pan Robert.

/> />

/> />

Takie fałszywe wiadomości mają na celu wyłudzenie danych logowania, które następnie mogą być wykorzystane do kradzieży tożsamości lub środków finansowych.

Jak zabezpieczyć się przed scamem?

Aby zminimalizować ryzyko oszustwa na Marketplace, użytkownicy powinni przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim, unikaj klikania w podejrzane linki i nigdy nie klikaj w linki przesyłane przez nieznane osoby, zwłaszcza jeśli dotyczą one płatności lub danych logowania.

Dodatkowo zawsze sprawdzaj profile użytkowników przed inicjowaniem transakcji, aby upewnić się, że masz do czynienia z prawdziwą osobą, a nie fałszywym kontem. Ważne jest by korzystać z bezpiecznych metod płatności i wybieraj sprawdzone systemy, które oferują ochronę kupujących. Należy też być czujnym na zbyt dobre oferty, ponieważ często są one pułapkami oszustów. Jeśli oferta wydaje się zbyt dobra, aby była prawdziwa, prawdopodobnie jest to oszustwo.

W przypadku podejrzeń o nieuczciwe działania, zawsze zgłaszaj podejrzane zachowania do administracji Facebooka, korzystając z dostępnych narzędzi do raportowania.