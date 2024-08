Ceny paliw w Polsce gwałtownie spadają, co dla wielu kierowców jest długo oczekiwaną ulgą. Jednak nie wszyscy mają powody do radości. Choć ceny benzyny i diesla sukcesywnie maleją, na horyzoncie widać problemy z autogazem. Jak wygląda sytuacja na rynku paliwowym?

Spadek cen ropy przynosi ulgę

Obniżki cen paliw w Polsce są bezpośrednio związane ze spadkami cen ropy na światowych rynkach – donosi Auto Świat. Jak twierdzi portal, przyczyniły się do tego niepokojące dane z amerykańskiego rynku pracy oraz osłabienie dolara. Wzrost bezrobocia i mniejsza liczba nowych miejsc pracy w USA, wskazują na zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo, co z kolei obniża ceny surowca.

Już teraz w Polsce widać pierwsze korekty hurtowych cen paliw. W miniony weekend Orlen obniżył ceny hurtowe zarówno benzyny Pb95 (-4 grosze na litrze), jak i diesla (-2 grosze na litrze). 6 sierpnia pojawiły się kolejne, większe spadki – benzyny Pb95 o 9 groszy i diesla o 8 groszy. W skali miesiąca oba paliwa staniały o 37 groszy. Obecnie oba paliwa kosztują w hurcie 4,83 zł za litr, choć na stacjach paliw ceny są wyższe ze względu na dodatkowe składowe, takie jak marża sprzedawcy.

Ceny paliw. Jak Wygląda sytuacja na stacjach benzynowych?

Jak przypomina Auto Świat, od poziomu obiecywanego przez Donalda Tuska w czerwcu 2022 roku, czyli 5,19 zł za litr Pb95, wciąż dzieli nas ponad złotówka. Na początku sierpnia ceny benzyny Pb95 i diesla oscylują w przedziale 6,31-6,42 zł za litr, podczas gdy benzyna Pb98 kosztuje 7,08-7,20 zł za litr. Autogaz, mimo wcześniejszych spadków, obecnie kosztuje 2,70-2,77 zł za litr.

Co z autogazem?

Analitycy przewidują dalsze spadki cen paliw w najbliższej przyszłości. Od października zwiększy się wydobycie ropy, co powinno jeszcze bardziej obniżyć jej cenę. OPEC+ planuje luzowanie przyjętych ograniczeń w wydobyciu, co ma doprowadzić do powiększenia zapasów ropy na światowych rynkach.

Jednakże, nie wszyscy kierowcy mają powody do radości. Użytkownicy samochodów z instalacją gazową mogą spodziewać się wzrostu cen LPG. Analitycy e-petrol.pl wskazują na problemy z dostępnością taniego LPG ze Wschodu, co może spowodować wzrost cen tego paliwa.