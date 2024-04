Już od piątku (26 kwietnia) nowi i obecni klienci programu Orlen Vitay będą mogli zatankować swój samochód dużo taniej. Jeszcze większy rabat otrzymają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Promocja potrwa do końca długiego weekendu. Ile zapłacimy za paliwo w majówkę?

Z promocji będą mogli skorzystać użytkownicy programu Vitay, którzy są zarejestrowani w aplikacji lub posiadają plastikową kartę Vitay. Nie ma również ograniczeń dla osób, które, aby skorzystać z promocji, dopiero co się zarejestrują. Każdy uczestnik programu otrzyma rabat sięgający 30 gr na litrze. Obniżka dotyczy zarówno paliw Efekta, jak i Verva.

Dodatkowa zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Na dodatkową ulgę mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Otrzymają oni dodatkowe 10 gr rabatu, co daje łączną oszczędność na poziomie 40 gr na litrze. Paliwo z rabatem będzie można zakupić zarówno na paragon, jak i fakturę.

Kiedy rabat na paliwo?

Promocja na stacjach Orlen rozpocznie się już w piątek i potrwa do 5 maja. Limitem będą dwa tankowania oraz 50 litrów jednorazowego zakupu. Łącznie pozwala to zatankować 100 litrów z rabatem 30-groszowym - co przekłada się na całkowitą oszczędność 30 złotych.

Promocja również dla samochodów elektrycznych

Posiadacze elektryków będą mogli naładować swoje auto z 10 proc. rabatem w dniach 1-5 maja. Ulga dotyczy wszystkich stacji Orlen oraz stacji ładowania Energi z Grupy Orlen.