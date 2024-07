Związkowcy domagają się pilnego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej. W tej sprawie skierowali pismo do premiera, szefów resortu aktywów państwowych i Ministerstwa Przemysłu. Chcą jasnych deklaracji, czy umowa jest aktualna.

"W związku z pogarszającą się kondycją górnictwa węgla kamiennego oraz szeregiem działań i zaniechań ze strony rządu, które wkrótce mogą doprowadzić do przyspieszonej likwidacji polskich kopalń, domagamy się pilnego spotkania sygnatariuszy umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego podpisanej 28 maja 2021 roku" – czytamy w piśmie skierowanym do Donalda Tuska.

Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu

Związkowcy z "Solidarności" regionu śląsko-dąbrowskiego podnoszą, że resort klimatu nie przekazał do konsultacji społecznych projektu "Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu", co budzi niepokój organizacji i wśród załóg polskich kopalń.

"Nasze wielokrotnie wyrażane obawy budzi próba zmiany treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych prze Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Konsekwentnie sprzeciwiamy się tego typu działaniom. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rozporządzenia spowodowałoby konieczność zmiany treści wniosku notyfikacyjnego umowy w Komisji Europejskiej, a to oznaczałoby wydłużenie i tak już ciągnącego się w nieskończoność procesu akceptacji dokumentu przez Brukselę" – piszą związkowcy.

W piśmie podano również, że negatywne konsekwencje wyprowadzenia proponowanych regulacji odczuliby krajowi producenci węgla jak Lubelski Węgiel "Bogdanka" czy Polska Grupa Górnicza.

„Kolejną kwestią wymagającą pilnej interwencji strony rządowej jest brak jakichkolwiek działań w zakresie inwestycji zapisanych w załączniku nr 2 umowy społecznej. Wdrożenie tych inwestycji jest warunkiem koniecznym dla realizacji umowy. Bez nich zapewnienie zbytu do surowca produkowanego przez polskie kopalnie stanie się niemożliwe, a co za tym idzie, zapisany w Umowie Społecznej harmonogram transformacji sektora wydobywczego będzie można wyrzucić do kosza” – podkreślili związkowcy.

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu produkcja netto węgla w maju 2024 roku wyniosła 3 314 939,00 ton, w analogicznym okresie rok temu było to 3 880 391,00 ton. Natomiast w 2014 roku było to 5 889 916,00 ton.